Какой режим работы Юсуповского дворца в Санкт-Петербурге?

Юсуповский дворец в Санкт-Петербурге работает ежедневно.

Юсуповский дворец в Санкт-Петербурге — это не просто музей, а настоящий портал в прошлое, где оживает история аристократического быта. Дворец, расположенный на набережной реки Мойки, 94 (вход с улицы Декабристов, 21), ежедневно открывает свои двери для посетителей, позволяя окунуться в атмосферу роскоши и тайн.

Режим работы

Юсуповский дворец открыт ежедневно с 10:00 до 19:30. Последний экскурсионный сеанс начинается в 18:00.

Кассы работают ежедневно с 09:30 до 18:00. Продажа билетов заканчивается за 10 минут до начала экскурсии или мероприятия.

Парк при дворце доступен для посещения ежедневно с 09:00 до 20:30.

Конюшенный флигель работает в период проведения выставок, кроме четверга, с 11:00 до 19:00.

Интересные факты

Место убийства Григория Распутина. В подвале дворца, в «гарсоньерке» князя Юсупова, воссоздана экспозиция с восковыми фигурами, посвящённая убийству Григория Распутина в ночь на 17 декабря 1916 года. Здесь можно увидеть исторические фото и документы, связанные с этим событием.

Домашний театр. В дворце сохранился домашний театр, где в XIX веке выступали Фёдор Шаляпин, Полина Виардо, Анна Павлова и другие знаменитости. Сегодня здесь проходят спектакли, концерты и оперные постановки.

Интерьеры в разных стилях. Залы дворца оформлены в разнообразных стилях — рококо, ренессанс, неоклассицизм, ампир, барокко и восточные мотивы. Например, Мавританская гостиная имитирует архитектуру Альгамбры в Гранаде, а Синяя гостиная сохранилась в стиле ампир.

История дворца. Юсуповский дворец начал формироваться в XVIII веке. В 1830 году его приобрёл князь Борис Юсупов, и с тех пор до 1917 года дворец принадлежал пяти поколениям этого рода. Во время блокады Ленинграда здесь размещался эвакогоспиталь, а после войны прошла масштабная реставрация.

Потайной ход и письма Пушкина. В кабинете Николая Юсупова-младшего в 1925 году был обнаружен потайной ход, ведущий в хранилище. Там нашли 27 неизвестных писем Александра Пушкина.

Оркестрион. В зале Антонио Виги сохранился уникальный механический инструмент — оркестрион, собранный в 1901 году. До наших дней дошли 10 деревянных валиков с музыкальными пьесами, два из которых отреставрированы.

Легенды и мифы. Существует легенда о проклятии рода Юсуповых, согласно которой из-за отступничества от веры предков в каждом поколении до 26 лет доживал лишь один брат.

