Технический блэкаут МФЦ: петербуржцы ждут новостей

В офисах МФЦ предупреждают о проблемах.

В Санкт-Петербурге произошел массовый сбой в работе многофункциональных центров. Жители в соцсетях жалуются на отказы в приеме документов — их просто не забирают.

Сроки возобновления нормальной работы МФЦ в городе на Неве не объявлялись. Петербуржцы получали консультации от специалистов МФЦ, сообщает "Аиф-Петербург".

Остальные услуги были приостановлены из-за технических сбоев. В офисах МФЦ разместили объявления с предупреждениями о неполадках, а причины проблемы не уточняются.

Издание 78.ru недавно сообщило, что работоспособность центра уже восстановлена.