Не спешите менять ламинат: 4 дешёвых способа скрыть царапины за копейки

Переставили мебель — и на полу осталась царапина? Не спешите паниковать. В большинстве случаев дефект можно убрать буквально за 10-15 минут, без замены покрытия и дорогого ремонта. Об этом рассказал автор Дзен-канала "Быт. Инструкция 2.0".
1. Восковой карандаш
Подходит для мелких и средних царапин. Такой карандаш стоит копейки, купить его можно в строительных магазинах или на маркетплейсах.
Что делать:
— Очистите поверхность от пыли и дайте ей высохнуть
— Подберите карандаш на 1-2 тона темнее пола
— Плотно заполните царапину воском
— Уберите излишки картой или шпателем
— Отполируйте мягкой тканью
Результат — царапина практически исчезает и не бросается в глаза.
2. Грецкий орех
Просто натрите царапину ядром, подождите 5-10 минут и отполируйте. Это быстро и натурально, но подходит только для тёмного пола и ненадолго.
3. Йод или крепкий чай
Аккуратно закрасьте повреждение ватной палочкой. Плюсы: йод есть в каждом доме. Минусы: довольно сложно попасть в оттенок.
4. Свеча
Растопите парафин и заполните царапину, затем разровняйте и отполируйте. Это дёшево и просто, но эффект временный.
