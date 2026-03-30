Не спешите менять ламинат: 4 дешёвых способа скрыть царапины за копейки

Опубликовано: 30 марта 2026 15:46
 Проверено редакцией
Вот как убрать царапину с ламината за 10 минут.

Переставили мебель — и на полу осталась царапина? Не спешите паниковать. В большинстве случаев дефект можно убрать буквально за 10-15 минут, без замены покрытия и дорогого ремонта. Об этом рассказал автор Дзен-канала "Быт. Инструкция 2.0".

1. Восковой карандаш

Подходит для мелких и средних царапин. Такой карандаш стоит копейки, купить его можно в строительных магазинах или на маркетплейсах.

Что делать:
— Очистите поверхность от пыли и дайте ей высохнуть
— Подберите карандаш на 1-2 тона темнее пола
— Плотно заполните царапину воском
— Уберите излишки картой или шпателем
— Отполируйте мягкой тканью

Результат — царапина практически исчезает и не бросается в глаза.

2. Грецкий орех
Просто натрите царапину ядром, подождите 5-10 минут и отполируйте. Это быстро и натурально, но подходит только для тёмного пола и ненадолго.

3. Йод или крепкий чай
Аккуратно закрасьте повреждение ватной палочкой. Плюсы: йод есть в каждом доме. Минусы: довольно сложно попасть в оттенок.

4. Свеча
Растопите парафин и заполните царапину, затем разровняйте и отполируйте. Это дёшево и просто, но эффект временный.

