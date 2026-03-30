Ставлю утюг на стол на ночь: Утром сияет, как медный таз - и без "химозы"

Советы по очистке подошвы утюга.

Без утюга не обходится ни один дом, ведь неглаженая вещь смотрится неряшливо. Проблема в том, что со временем новенький утюг пачкается, отчистить его бывает не так просто, хозяйки берут "химозу". Но есть и более простые и доступные методы.

На канале "Быстрая уборка" рассказывают, как почистить грязную подошву утюга хитрым способом.

Первый вариант чистки - с уксусом. Нужно расстелить на столе плотный целлофановый пакет, на него положить кусок ткани, обильно смоченной столовым 9% уксусом. Сверху поместить утюг в горизонтальном положении подошвой вниз.

Утром вы не поверите своим глазам, уксус за ночь растворит все загрязнения, которые были на подошве утюга. Останется только протереть его чистой влажной тканью и обсушить бумажным полотенцем, сиять будет, словно начищенный медный таз.

Если загрязнения стойкие, уксус их не берёт, то можно приготовить ещё более мощное средство. Взять в равных частях столовый уксус и нашатырь. Способ чистки тот же - налить средство на ткань, поставить утюг, оставить откисать на ночь.

Есть и более быстрый вариант очистки подошвы утюга. Ткань намочите в перекиси водорода, утюг нагрейте и прогладьте им смоченную тряпку, пока загрязнения не уйдут. После этого утюг останется только протереть чистой влажной тканью, от грязи и разводов не останется и следа.

А вот популярный метод с проглаживанием утюгом соли использовать не рекомендуется. Соль является абразивом, она хоть и счистит загрязнения с подошвы утюга, но может оставить царапины на его поверхности.

Ранее издание сообщало, как можно быстро почистить коврики для машины.