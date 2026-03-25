За 5 минут сделал коврики как новые — без покупки и химчистки: потратил всего 100 рублей

Резиновые коврики со временем теряют цвет: выгорают на солнце, страдают от химии и реагентов. В итоге вместо чёрных становятся серыми и портят весь вид салона. Автор Дзен-канала "Автовыбор" рассказал о простом лайфхаке, как почистить коврики без лишних затрат.
Почему не все средства подходят
Некоторые используют глицерин или "чернители", но у них есть минусы:
- остаётся жирная и скользкая плёнка
- появляется неприятный запах
Для салона такие варианты не лучший выбор.
Что действительно работает
Сначала коврики нужно хорошо отмыть:
- использовать автошампунь и губку
- промыть все углубления
- тщательно высушить
Дальше — самый простой шаг.
Нужно взять обычную аэрозольную полироль для пластика. Подойдёт даже бюджетный вариант.
Распылите немного средства на коврикр, равномерно разотрите тряпкой. Не наносите слишком много.
В итоге полироль возвращает резине насыщенный чёрный цвет, не делает поверхность скользкой и держится несколько недель.
