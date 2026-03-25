Восхитительный ленивый медовик: без лишних хлопот и раскатки коржей – просто и очень вкусно Полезное
Пропавшая на 5 лет женщина найдена среди мусора в захламлённой квартире петербургской пенсионерки Город
Шоколадный чизкейк за 15 минут: нежный и сочный десерт на скорую руку – проще не бывает Полезное
2 ст. ложки в грунт – и рассада крепче оловянных солдатиков: не труха, а бриллиант чистой воды Полезное
Забудьте про сухость: начиняю картошку салом — и получаю сочную вкуснятину Полезное
За 5 минут сделал коврики как новые — без покупки и химчистки: потратил всего 100 рублей

Опубликовано: 25 марта 2026 20:03
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как вернуть коврикам заводской вид без замены.

Резиновые коврики со временем теряют цвет: выгорают на солнце, страдают от химии и реагентов. В итоге вместо чёрных становятся серыми и портят весь вид салона. Автор Дзен-канала "Автовыбор" рассказал о простом лайфхаке, как почистить коврики без лишних затрат.

Почему не все средства подходят

Некоторые используют глицерин или "чернители", но у них есть минусы:

  • остаётся жирная и скользкая плёнка
  • появляется неприятный запах

Для салона такие варианты не лучший выбор.

Что действительно работает

Сначала коврики нужно хорошо отмыть:

  • использовать автошампунь и губку
  • промыть все углубления
  • тщательно высушить

Дальше — самый простой шаг.

Нужно взять обычную аэрозольную полироль для пластика. Подойдёт даже бюджетный вариант.

Распылите немного средства на коврикр, равномерно разотрите тряпкой. Не наносите слишком много.

В итоге полироль возвращает резине насыщенный чёрный цвет, не делает поверхность скользкой и держится несколько недель.

Ранее мы писали о том, зачем водители заливают колу в бачок омывателя.

Автор:
Александр Асташкин
