Обычная кола в бачке омывателя творит чудеса: этот странный трюк спасает форсунки и датчики

Летом многие заливают в бачок обычную воду. Это дешево, но со временем появляется проблема — налёт и водный камень. Из-за этого хуже работают форсунки, а главное — может начать «глючить» датчик уровня жидкости. Он показывает ошибку даже при полном бачке. Автор Дзен-канала "Автоблогер" утверждает, что нашёл проверенный способ избавиться от налёта.
Почему это происходит
Вода оставляет отложения на металлических контактах датчика и внутри форсунок.
Очистить их сложно, потому что бачок часто расположен неудобно — иногда приходится разбирать половину передней части машины.
Простой лайфхак
Решение неожиданное — обычная кола без сахара.
В её составе есть кислоты, которые растворяют налёт и окисления. За счёт этого:
- прочищаются форсунки
- восстанавливается работа датчика уровня
Достаточно залить смесь в бачок, поездить несколько дней и использовать омыватель.
Как правильно использовать
Есть два варианта:
- профилактика: 1 литр колы + 4 литра воды
- сильный налёт: 50% колы и 50% воды
Важно использовать именно колу без сахара, иначе можно наоборот забить систему.
Этот простой способ помогает очистить систему омывателя без разборки и лишних затрат. В большинстве случаев ошибка уровня исчезает, а форсунки начинают работать как новые.
