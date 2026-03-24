Эти модели - словно красная тряпка для быка: топ самых угоняемых авто в России
Эти модели - словно красная тряпка для быка: топ самых угоняемых авто в России

Опубликовано: 24 марта 2026 03:45
 Проверено редакцией
Городовой ру
Список самых угоняемых машин в стране

Страховые компании изучили данные по угонам за последнее время. Выяснилось, какие японские автомобили чаще всего привлекают внимание преступников.

Лидером по числу краж остается Toyota. На эту марку приходится около 8% всех зафиксированных случаев хищений, передает канал "За рулем".

Особый интерес у злоумышленников вызывают внедорожники Land Cruiser. По данным страховщиков, модель Land Cruiser 300 в 2026 году уверенно занимает первое место по угонам среди всех японских машин.

Среди премиальных брендов в тройку антилидеров попал Lexus - на него приходится примерно 4% от общего числа краж. Чаще всего угоняют внедорожник LX, седан ES и кроссовер RX.

В список самых популярных у угонщиков моделей также попали Toyota RAV4, Toyota Camry и Mitsubishi Outlander.

Интересно, что почти все эти машины ввозятся в Россию по параллельному импорту. Скорее всего, именно это поддерживает спрос на них на черном рынке.

Больше всего машин угоняют в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В городах, где плотность транспорта выше всего.

Также повышенную активность угонщиков фиксируют в Екатеринбурге и Краснодарском крае.

Ранее портал "Городовой" сообщал, как не попасться на удочку автосалонов.

Автор: Анастасия Чувакова
