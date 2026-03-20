Нашел новый Haval Jolion за 889 тысяч – бросил все и поехал покупать: через час пожалел об этом

Как не попасться на удочку автосалонов

В интернете полно объявлений о продаже новых автомобилей по ценам, которые кажутся просто сказочными. Однако за красивой историей часто скрывается обман.

Недобросовестные продавцы умело играют на желании покупателей сэкономить и заманивают их невероятными предложениями, акциями скидками.

Автор блога "Первый Автомобильный" рассказал, что сам чуть не попался на такую уловку. Он увидел заманчивое предложение: новый Haval Jolion 2024 года со скидкой 54% - всего за 889 тысяч рублей.

На сайте сообщалось о наличии 17 автомобилей и ограниченном сроке акции. В результате мужчина решил заполнить форму на сайте автосалона, чтобы "забронировать" машину.

Первые признаки обмана

Вскоре поступил звонок от приятной девушки-оператора. Выяснилось, что информация на сайте "устарела", поэтому вместо 17 машин осталось всего 5. Внести предоплату дистанционно нельзя, необходимо прийти в салон лично.

Поездка в салон

При заявленном "огромном спросе" в салоне не было покупателей. При упоминании рекламного предложения менеджер сразу же пригласил за стол.

Далее последовал отработанный сценарий:

автомобиль "нашелся" в базе;

машина находится на складе в другом конце города;

нужно подождать пару часов, пока машину привезут на эвакуаторе.

После этого началось многочасовое ожидание, цель которого - утомить покупателя и подготовить его к следующему этапу: предложению купить машину, но уже с дополнительными услугами.

Как защитить себя от обмана

Единственный надежный способ не попасться на удочку - знать реальные рыночные цены. Официальные дилеры не делают скидок больше 20% без веских причин. Если предложение выглядит слишком привлекательным - значит, здесь точно есть подвох.

Если вы услышали фразу про "машину на другом складе", смело разворачивайтесь и уходите. Это верный признак недобросовестного продавца.

