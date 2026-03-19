10 автомобилей, которые смело можно брать с пробегом 300 тысяч км – рейтинг "вечных" двигателей

Эти модели славятся своей живучестью

Многие боятся покупать автомобили с пробегом под 200-300 тысяч км, поскольку считают их "убитыми". Однако современные двигатели и коробки передач могут проходить в 2 раза больше при правильном обслуживании.

Некоторые модели славятся своей живучестью и не потребуют капитального ремонта после покупки. Эксперты канала "Первый Автомобильный" назвали доступные легковушки, ресурс которых достигает 500 тысяч км.

Skoda Octavia A5

Обладатель легендарного 8-клапанного мотора BSE. Простая конструкция и отсутствие турбины делают этот двигатель практически неубиваемым. При таком пробеге он только входит в зрелость, главное - чтобы автомат или механика были в порядке.

Volkswagen Golf/Jetta 6

Технически это брат-близнец "Октавии" с тем же мотором. Главный нюанс при выборе - внимательно осматривать кузов на предмет коррозии, так как с этим у "Гольфов" дела обстоят хуже, чем у чешской "Шкоды".

Mitsubishi Lancer X

Мотор 4B11 на этом автомобиле способен проходить более 500 тысяч км без капремонта. Главное правило - избегать версий с вариатором и брать механику. Двигатели 1.5 и 1.6 лучше обходить стороной.

Honda Civic 8

Один из самых ресурсных моторов в мире - R18A. Встречаются экземпляры, которые прошли под 800 тысяч км. Двигатель простой (клапаны регулируются, как на «Жигулях»), но очень надежный. Главный минус - состояние кузова и дорогие запчасти.

Honda Accord 8

Если на Civic места мало, можно брать Accord с двухлитровым мотором R20A. Он разделяет все достоинства R18A - ходит долго и без проблем. А вот версии с 2.4 часто уже требуют внимания из-за "масложора".

Toyota Camri

Надежный седан для тех, кому нужен комфорт и ликвидность. Мотор 2AR (2.5 литра) цепной и очень выносливый. При выборе убедитесь в чистоте системы охлаждения и отсутствии следов перегрева.

Suzuki SX4

Недооцененный японец, который стоит заметно дешевле "Королл" и "Цивиков" тех же лет. Практически не гниет, оснащается надежным автоматом и часто бывает полноприводным. Мелкие болячки вроде генератора решаются по месту.

BMW 3 Series (F30) / 5 Series (F10) дизель (2.0 B47)

Автомобили после 2014 года с этим дизелем - отличный выбор для тех, кто не боится «немцев». Мотор живучий, форсунки надежные, а коробка работает годами. При пробеге 250-300 тысяч км такая BMW способна пройти еще столько же.

Kia Rio / Hyundai Solaris

Простые и ремонтопригодные автомобили. Мотор 1.4 литра считается более удачным, чем его 1.6-литровый собрат, так как лишен проблемы задиров. Ходовка дешевая, запчасти есть в любом магазине.

Mazda 6

Эти поколения "шестерок" славятся своими живучими моторами. При своевременной замене масла двигатели ходят очень долго. Главное - тщательно проверять состояние порогов и арок, так как кузова у этих Mazda менее стойки к коррозии, чем у конкурентов из той же Японии.

Советы экспертов

Автомобиль из такси с пробегом 300 тысяч км может быть в лучшем состоянии, чем "личная" машина с маленьким пробегом. Секрет в режиме эксплуатации.

В такси двигатель заводится один раз утром и работает весь день при рабочей температуре. В личном пользовании тот же километраж набирается короткими поездками с постоянными холодными пусками, что убивает мотор быстрее. Если за машиной следил один водитель, она его кормила и обслуживалась вовремя - это идеальный вариант.

Ранее "Городовой" рассказал, почему падают продажи и спрос на Lada Iskra.