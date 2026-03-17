Фиаско новинки АвтоВАЗа: почему падают продажи и спрос на Lada Iskra — объяснил автоэксперт

Менее 4000 автомобилей Lada Iskra продано за 2 месяца

"Автостат" опубликовал информацию о том, какие легковые автомобили покупали россияне в феврале. Автор канала "Зато не в кредит" обратил внимание на то, что из топ-10 самых продаваемых машин пропала новинка АвтоВАЗа Lada Iskra, которая, как ожидали эксперты, должна была стать хитом. В феврале она уступила свое место в рейтинге машинам, которые стоят в два-три раза дороже.

Всего за два месяца продано 3903 Искры, причём динамика падает: после 2173 машин в январе на февраль пришлось лишь 1730. Для сравнения: калужские Tenet T7 и T4, стоящие от 2,5 миллиона, разошлись тиражами 4169 и 4123 экземпляра соответственно. Даже Mazda CX-5, ввозимые по параллельному импорту за 2,6–2,7 миллиона, продаются лучше. Автор видит несколько причин.

Во-первых, клиенты АвтоВАЗа в целом стали реже покупать новые машины. Гранта просела на 28,9%, Веста — на 62,5% по сравнению с прошлым годом. Банки ужесточили кредитную политику, отказы приходят в 80% случаев. Во-вторых, сама Искра оказалась лишней в линейке: покупатели с минимальным бюджетом выбирают Гранту, те, у кого средств чуть больше — Весту. Искра просто не находит свою нишу. Кроме того, вызывает недоумение, почему более дорогие машины продаются лучше.

"Единственный вывод, который напрашивается — у АвтоВАЗа сейчас почему-то нет таких же выгодных кредитных программ или программ рассрочки. ... Ведь тот же Tenet T7 пусть и стоит 2,5-3 миллиона рублей, но это всё равно не тяжелый люкс. И берут его совсем не миллионеры. Но берут. Им его продают, одобряют в кредит и прочее".

Водители в комментариях отмечают, что главная проблема Искры — ее цена.

«Авто не габаритные. Только на щупленьких. Есть формула: авто покупать за 60–70% годового дохода семьи. Росстат объявил среднюю зарплату 140 тысяч, но медианная — 50 тысяч. Для семьи из двух работающих это 720 тысяч. Если дороже — это кабала».

Другой автовладелец добавляет:

«Если бы Искру отдавали за миллион в максималке, она бы взорвала рынок. Искра - "лям", Веста - полтора, Гранта не нужна. Но Искра за 1,6–1,7, а Веста за 2,2? За эти деньги уже есть "китайцы" или хорошая вторичка».

Автор резюмирует: в условиях жёсткой конкуренции с подержанными иномарками и китайскими новинками отечественным автопроизводителям нужно пересматривать ценовую политику и кредитные программы, иначе даже перспективные модели рискуют остаться не у дел.

