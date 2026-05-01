Воскресенье, полдень, живой звук: секретный маршрут для тех, кто хочет услышать «голос» старого Петербурга

Петербуржцев вновь будут радовать маленькие концерты в Царском павильоне.

Этой весной Петербург снова наполнится музыкой под открытым небом. В городе возобновляются сразу два крутых проекта, которые позволяют послушать классику совершенно бесплатно, просто гуляя по центру.

Рассказываем, куда идти за атмосферой и вдохновением.

Музыкальный полдень во дворах Капеллы

С 3 мая в Петербург возвращается традиция маленьких концертов в Царском павильоне. Это те самые уютные дворики Капеллы, где звук разносится просто волшебно.

Когда: каждое воскресенье ровно в 12:00.

Каждую неделю репертуар будет новым. Эту традицию заложил еще Петр I: когда-то придворные певчие и музыканты выходили играть для всех горожан в честь побед.

В 2022 году идею возродили. Часто артисты выступают в костюмах XIX века, что добавляет особого шарма.

«Опера на балконе»

Если вы любите более торжественную и вечернюю обстановку, этот вариант для вас. Знаменитое здание из темного камня на углу Невского и Малой Морской снова станет «сценой».

Отель Wawelberg многие называют петербургским «Дворцом дожей» за его сходство с венецианской архитектурой.

Старт: первый концерт пройдет уже 2 мая в 19:00.

Эти концерты — отличный повод сменить привычный маршрут прогулки и почувствовать тот самый «петербургский стиль».