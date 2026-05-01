Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Воскресенье, полдень, живой звук: секретный маршрут для тех, кто хочет услышать «голос» старого Петербурга

Опубликовано: 1 мая 2026 01:22
 Проверено редакцией
Global Look Press / Semen Likhodeev / Russian Look
Петербуржцев вновь будут радовать маленькие концерты в Царском павильоне.

Этой весной Петербург снова наполнится музыкой под открытым небом. В городе возобновляются сразу два крутых проекта, которые позволяют послушать классику совершенно бесплатно, просто гуляя по центру.

Рассказываем, куда идти за атмосферой и вдохновением.

Музыкальный полдень во дворах Капеллы

С 3 мая в Петербург возвращается традиция маленьких концертов в Царском павильоне. Это те самые уютные дворики Капеллы, где звук разносится просто волшебно.

  • Когда: каждое воскресенье ровно в 12:00.
  • Где: набережная реки Мойки, 20 (дворы Капеллы).
  • До какого числа: сезон продлится до 27 сентября.

Каждую неделю репертуар будет новым. Эту традицию заложил еще Петр I: когда-то придворные певчие и музыканты выходили играть для всех горожан в честь побед.

В 2022 году идею возродили. Часто артисты выступают в костюмах XIX века, что добавляет особого шарма.

«Опера на балконе»

Если вы любите более торжественную и вечернюю обстановку, этот вариант для вас. Знаменитое здание из темного камня на углу Невского и Малой Морской снова станет «сценой».

Отель Wawelberg многие называют петербургским «Дворцом дожей» за его сходство с венецианской архитектурой.

  • Старт: первый концерт пройдет уже 2 мая в 19:00.
  • Расписание: далее слушаем оперу каждую субботу в 19:00.
  • Где: Невский проспект, 7–9.

Эти концерты — отличный повод сменить привычный маршрут прогулки и почувствовать тот самый «петербургский стиль».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью