С кондиционером и усилителем руля: сколько стоит новая "Гранта", на которой комфортно ездить — реальный ценник

Автоэксперт сравнил цены на Lada Granta в разных комплектациях

Lada Granta остаётся самым доступным новым автомобилем на российском рынке. По официальным данным АвтоВАЗа, седан Granta можно приобрести за 680 тысяч рублей с учётом всех скидок и специальных предложений. Однако, как выяснил автоэксперт, автор канала "Зато не в кредит", эта цена относится к базовой версии и не отражает реальную стоимость машины, на которой будет комфортно ездить ежедневно.

Что входит в базовую комплектацию

За 680 тысяч рублей предлагается версия «Стандарт Плюс». В неё входят:

двигатель мощностью 90 л.с.;

система ABS;

розетка;

воздушный фильтр;

электростеклоподъёмники передних дверей.

Рекомендованная розничная цена этой версии без учёта акций и специальных предложений составляет 850 тысяч рублей. Кроме того, дилеры часто добавляют к машине дополнительное оборудование (коврики, сетки, защиту картера), что увеличивает итоговую стоимость на 50–100 тысяч рублей.

Оптимальные комплектации для повседневной эксплуатации

Минимально комфортной для длительного использования можно считать версию «Классик Кондиционер» стоимостью 1068 000 рублей. В неё входят:

кондиционер;

подушка безопасности переднего пассажира;

электрообогрев и электропривод наружных зеркал;

бортовой компьютер;

подголовники на заднем ряду.

Версия «Комфорт» за 1 101 000 рублей добавляет подогрев передних сидений, простейшую аудиосистему и пластиковые колпаки на колёса.

Для тех, кому нужны противотуманные фары, климат-контроль, круиз-контроль, задние датчики парковки и камера заднего вида, доступна версия «Практик» (1 218 000 рублей) и максимальная комплектация за 1 290 000 рублей.

Автор приходит к выводу, что с такими ценами покупатели скорее предпочтут автомобиль с пробегом за ту же цену, чем новый.

"На самом деле, психологическую отметку в миллион Гранта давно и успешно преодолела. Ведь покупать её в базе за 680 (а скорее за 850) тысяч рублей нет смысла. Ведь логичнее тогда уж взять подержанную Калину, Приору или что угодно другое в бодром состоянии".

Нашлись в комментариях автовладельцы, которые смогли воспользоваться специальным предложением производителя.

«745 тысяч обошлась в июне 2025 года по госпрограмме для учителей (скидка 200 тысяч)».

Другой комментатор рассказал, по какой цене покупал машину ранее.

«Гранта 2015 года с кондиционером стоила тогда 340 тысяч. Сейчас пробег 200 тысяч, режим город/трасса. Двигатель и коробка в норме, расходники дешёвые. Минус — кузов, весь в жучках».

Автолюбители в комментариях в большинстве своем считают цены на отечественный автомобиль завышенными и рост их необоснованным.

