7 автомобилей, которые не покупают даже перекупы – в черном списке

Опубликовано: 15 марта 2026 08:26
 Проверено редакцией
Автомобили с низкой ликвидностью на рынке

На вторичном рынке автомобили делятся на две категории: те, что улетают за считанные часы, и те, что пылятся в ожидании покупателя месяцами. Даже профессиональные перекупщики, которые могут продать что угодно, обходят стороной определенные модели.

Дело в том, что они выбирают ликвидность автомобиля. Если машина не пользуется спросом, она автоматически попадает в черный список.

Специалисты портала PRO АВТО представили 7 таких автомобилей, которые перекупщики предпочитают не замечать.

Renault Fluence
Технически исправный (двигатели 1.6 или 2.0), но рынок реагирует вяло. Даже при адекватной цене продажа затягивается на месяцы из-за специфичного дизайна и дорогих запчастей. Для перекупа риски простоя не окупают выгоду.

Hyundai Elantra HD/MD
Большинство таких машин на вторичном рынке имеют изношенный ресурс после работы в такси. Слабое лакокрасочное покрытие и стареющий пластик салона усугубляют картину. Продать 10-летнюю Elantra практически невозможно.

Opel Astra J
Крепкий автомобиль с отличной управляемостью, но рынок помнит мифы о дорогом обслуживании. Покупатель выбирает более популярные варианты. Перекупщику невыгодно тратить время на развенчание стереотипов.

Chevrolet Malibu
Большой и комфортный седан, но на вторичке его игнорируют, выбирая Toyota Camry или Kia Optima. Перекупы избегают его из-за невостребованности, которая превращает продажу в стояние на месте.

Peugeot 408
С большим клиренсом и багажником, но с имиджем «странного француза». После 150 000 км пробега переходит в разряд «второй свежести». Каждая продажа сопровождается бесконечным торгом и сомнениями.

Ford Mondeo
Этот автомобиль любят только те, кто уже имел опыт владения. Его сложно продать и относительно дорого обслуживать. Покупатели, которые приходят на него смотреть, слишком дотошны и торгуются за каждую копейку.

Citroën C5
Гидропневматическая подвеска дает уникальный комфорт, но пугает покупателей. Найти ценителя сложно. На регион придется один покупатель, и тот приедет с кучей сомнений.

Ранее "Городовой" опубликовал честный обзор качества сборки и слабых мест Haval Jolion.

Евгения Сухова
