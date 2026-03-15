7 автомобилей, которые не покупают даже перекупы – в черном списке

На вторичном рынке автомобили делятся на две категории: те, что улетают за считанные часы, и те, что пылятся в ожидании покупателя месяцами. Даже профессиональные перекупщики, которые могут продать что угодно, обходят стороной определенные модели.

Дело в том, что они выбирают ликвидность автомобиля. Если машина не пользуется спросом, она автоматически попадает в черный список.

Специалисты портала PRO АВТО представили 7 таких автомобилей, которые перекупщики предпочитают не замечать.

Renault Fluence

Технически исправный (двигатели 1.6 или 2.0), но рынок реагирует вяло. Даже при адекватной цене продажа затягивается на месяцы из-за специфичного дизайна и дорогих запчастей. Для перекупа риски простоя не окупают выгоду.

legion-media

Hyundai Elantra HD/MD

Большинство таких машин на вторичном рынке имеют изношенный ресурс после работы в такси. Слабое лакокрасочное покрытие и стареющий пластик салона усугубляют картину. Продать 10-летнюю Elantra практически невозможно.

Opel Astra J

Крепкий автомобиль с отличной управляемостью, но рынок помнит мифы о дорогом обслуживании. Покупатель выбирает более популярные варианты. Перекупщику невыгодно тратить время на развенчание стереотипов.

legion-media

Chevrolet Malibu

Большой и комфортный седан, но на вторичке его игнорируют, выбирая Toyota Camry или Kia Optima. Перекупы избегают его из-за невостребованности, которая превращает продажу в стояние на месте.

Peugeot 408

С большим клиренсом и багажником, но с имиджем «странного француза». После 150 000 км пробега переходит в разряд «второй свежести». Каждая продажа сопровождается бесконечным торгом и сомнениями.

Ford Mondeo

Этот автомобиль любят только те, кто уже имел опыт владения. Его сложно продать и относительно дорого обслуживать. Покупатели, которые приходят на него смотреть, слишком дотошны и торгуются за каждую копейку.

legion-media

Citroën C5

Гидропневматическая подвеска дает уникальный комфорт, но пугает покупателей. Найти ценителя сложно. На регион придется один покупатель, и тот приедет с кучей сомнений.

