Разобрал Haval Jolion – как и из чего сделан китайский кроссовер: 5 плюсов и главные минусы

Честный обзор качества сборки и слабых мест Haval Jolion

Китайские автомобили продолжают набирать популярность, но споры об их качестве не утихают. Автоэксперты решили понять, насколько хорош Haval Jolion на самом деле, и провели его детальный осмотр. Автомобиль частично разобрали, чтобы оценить качество сборки и найти слабые места до начала эксплуатации.

Что было сделано с автомобилем

демонтаж переднего и заднего бамперов;

снятие всех подкрылков;

демонтаж выхлопной системы;

разборку передних и задних тормозных суппортов;

снятие декоративных элементов кузова для последующей антикоррозийной обработки.

Кузов

Качество лакокрасочного покрытия и подгонка панелей оказались на высоте - серьезных претензий к зазорам нет. Под задним бампером обнаружился массивный стальной усилитель, закрепленный надежно, без «игрушечных» решений. Все технологические отверстия закрыты заглушками, жгуты проводов проходят в уплотнителях аккуратно и добротно.

Тормоза и арки

Конструкция многих узлов напоминает европейские автомобили. Задние суппорты и даже разъемы «ручника» взаимозаменяемы с деталями Volkswagen.

Передние колодки оказались низкого качества - на машине с пробегом менее 200 км они уже выглядели плачевно, поэтому рекомендуется заменить их сразу. Щитки тормозов выполнены из толстого алюминия, поэтому они не заржавеют.

Антикоррозийная обработка

Сварные швы промазаны герметиком, в полостях есть защитный воск, а резиновые уплотнители арок препятствуют попаданию грязи. Кое-где герметика маловато - эти участки лучше обработать дополнительно.

Днище

Снизу автомобиль выглядит современно и технологично, но инженеры сэкономили на некоторых деталях. Широкие пороги, пластиковый бензобак с теплозащитой, конструкция подвески унифицирована с VAG. При этом нет антигравийной защиты, а топливные и тормозные трубки проложены открыто и легко могут быть повреждены.

Под капотом

Аккуратный моторный отсек с дополнительными уплотнителями. Аккумулятор закреплен надежно, клемма защищена кожухом. Многие компоненты европейские, в том числе блок управления и датчики от Bosch. Фары собственного производства Haval.

Итог

Haval Jolion собран качественно и с оглядкой на мировые стандарты. ЛКП, антикор и общая конструкция - на твердую четверку. Главные минусы - плохие родные колодки и открытые топливные магистрали. Это не критично и легко исправляется, заключил автор блога "Авто-маньяк".

