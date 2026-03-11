9 машин, с которыми водители не расстаются больше 15 лет - рейтинг народных легенд 

Лучшие автомобили по мнению владельцев

Есть особая категория машин, которые владельцы не готовы менять годами. Они ценят их за надежность и предсказуемость. Такие автомобили становятся полноправными членами семьи, которым прощают мелкие недостатки.

Идеальная машина должна быть неприхотливой, хорошо поддаваться ремонту и "не пожирать" много топлива. Именно такие модели годами исправно служат своим хозяевам. Автоэксперт Павел Жидков составил список из 9 легендарных автомобилей, которые обожают в России за их выносливость и простоту.

Daewoo Nexia

Выпускается с 1994 года и ценится за наличие кондиционера и гидроусилителя при низкой цене. Таксисты накатывали на ней по 400 тысяч км без серьезных поломок. Главная болячка - обрыв ремня ГРМ, из-за которого гнет клапана. Цены на вторичке: от 100 тысяч рублей за старый кузов до 300 тысяч за более свежий.

Лада Калина

Выпускалась с 2004 года как ответ "иномаркам". В отличие от многих бюджетных авто, имела электроусилитель руля, а позже - подушки безопасности и ABS. Моторы просты в ремонте и позволяют экспериментировать с тюнингом. Средний расход - 7.5 литра. Цены: от 180 тысяч рублей за ранние версии до 500 тысяч.

legion-media

Chevrolet Aveo

Выделяется оцинкованным кузовом, который долго не гниет. Модель технологичнее Nexia, поскольку встречаются версии с "автоматом". Мотор 1.2 лучше не брать, так как он имеет проблемы с коробкой. Оптимальные версии - с двигателями 1.4 или 1.5 (расход около 6.8 л). Хороший экземпляр обойдется от 450 тысяч рублей.

Hyundai Accent

Появился в России в 1999 году и славится устойчивым к ржавчине кузовом. Есть много комплектаций: от совсем "пустых" до версий с кондиционером, ABS и подушками. Моторы при своевременной замене цепи ГРМ ходят до 250 тысяч км. Расход - 7 литров. Цены варьируются от 350 до 600 тысяч рублей в зависимости от состояния и коробки.

legion-media

Suzuki Grand Vitara

Надежный компактный внедорожник (1997–2012). Полный привод позволяет уверенно ехать по бездорожью. Мотор ходит до 250 тыс. км, автомат Aisin проблем не доставляет, а вот механика может подводить. Расход — около 9 литров. Цены стартуют от 830 тысяч рублей.

Mitsubishi Pajero

Выпускался с 1999 по 2014 год. Внедорожник на интегрированной раме с ремонтопригодными двигателями, которые ходят до 300 тысяч км. Минус - слабая защита кузова от коррозии. Расход - около 11 литров. Цены: от 1 млн до 2,5 млн.

legion-media

Toyota Land Cruiser 100

Эталонный внедорожник с рамой, способный проехать более 500 тысяч км. Двигатели очень живучие, главное - вовремя менять ремень ГРМ. Дизельная версия экономичнее бензиновой (11.1 л против 16.5 л). На рынке много экземпляров с пробегом под полмиллиона, но они все еще на ходу. Цены начинаются от 1.3 млн рублей.

Volkswagen Polo Sedan

Специальная версия для российского рынка, выпускается с 2010 года. Полюбился таксистам за выносливость в тяжелых условиях. Связка мотора 1.6 и японского "автомата" очень надежна. Турбоверсия 1.4 динамичнее, но дороже. Расход: 6.4–7 литров. Цены стартуют от 600 тысяч рублей.

Toyota Camry XV40

Лидер класса бизнес-седанов (2006–2011). Богато оснащена даже в базе: ксенон, электропривод сидений, кнопка запуска. Моторы живут до 450 тысяч км. Расход - около 10 литров. Цены сильно разнятся: от 700 тысяч за "уставшие" варианты до 1,2 млн за хорошую машину.

