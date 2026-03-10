Городовой / Полезное / 5 слабых мест китайских автомобилей - что бесит водителей после десятков тест-драйвов
5 слабых мест китайских автомобилей - что бесит водителей после десятков тест-драйвов

Опубликовано: 10 марта 2026 17:45
 Проверено редакцией
legion-media
5 проблем китайских автомобилей

Сегодня китайские автомобили занимают особое место на российском рынке. Однако многие автолюбители до сих пор считают их "темной лошадкой" и пытаются найти в маших подвох.

Специалисты портала "Автовыбор" провели тест-драйв некоторых моделей из Поднебесной и выделили ряд характерных недостатков, которые часто встречаются у автомобилей разных брендов.

Особенности посадки и управления

Китайские автомобили проектируются для внутреннего рынка, где средний рост водителей ниже, чем в России. В результате подушка переднего сиденья часто оказывается слишком короткой.

Второй момент - диапазон регулировки руля. Часто его не хватает, чтобы настроить идеальное положение: либо руки вытянуты, либо ноги согнуты. Найти удобную позу бывает сложнее, чем в европейских или корейских аналогах.

Управление функциями

В машинах становится все больше сенсорных экранов, но это не всегда удобно. Даже включить подогрев сидений нельзя просто так. Приходится лазить по меню и искать нужную кнопку.

Настройка работы двигателя и трансмиссии

Одна из главных загадок - настройка взаимодействия мотора, коробки передач и педали газа. В ряде моделей наблюдаются толчки при работе робота в пробках. В других случаях педаль газа либо слишком остро реагирует в начале хода, либо, наоборот, заставляет двигатель подолгу "думать" перед резким ускорением.

Вопросы шумоизоляции

На шумоизоляции многие экономят, но у "китайцев" это особенно заметно. Складывается впечатление, что за отделочными панелями находится практически голый металл. Дополнительным фактором становятся аэродинамические шумы на высоких скоростях, которые возникают из-за сложных форм кузова.

Плохой перевод

Меню и надписи иногда переведены на русский с ошибками. Многие компании уже научились делать это хорошо, но до сих пор встречаются модели, даже из премиального сегмента, где перевод меню или надписей удивляет странными формулировками.

Ранее "Городовой" назвал 10 машин, которые остаются надежными после пробега в 250 тысяч км.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
