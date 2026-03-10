5 слабых мест китайских автомобилей - что бесит водителей после десятков тест-драйвов

5 проблем китайских автомобилей

Сегодня китайские автомобили занимают особое место на российском рынке. Однако многие автолюбители до сих пор считают их "темной лошадкой" и пытаются найти в маших подвох.

Специалисты портала "Автовыбор" провели тест-драйв некоторых моделей из Поднебесной и выделили ряд характерных недостатков, которые часто встречаются у автомобилей разных брендов.

Особенности посадки и управления

Китайские автомобили проектируются для внутреннего рынка, где средний рост водителей ниже, чем в России. В результате подушка переднего сиденья часто оказывается слишком короткой.

Второй момент - диапазон регулировки руля. Часто его не хватает, чтобы настроить идеальное положение: либо руки вытянуты, либо ноги согнуты. Найти удобную позу бывает сложнее, чем в европейских или корейских аналогах.

Управление функциями

В машинах становится все больше сенсорных экранов, но это не всегда удобно. Даже включить подогрев сидений нельзя просто так. Приходится лазить по меню и искать нужную кнопку.

Настройка работы двигателя и трансмиссии

Одна из главных загадок - настройка взаимодействия мотора, коробки передач и педали газа. В ряде моделей наблюдаются толчки при работе робота в пробках. В других случаях педаль газа либо слишком остро реагирует в начале хода, либо, наоборот, заставляет двигатель подолгу "думать" перед резким ускорением.

Вопросы шумоизоляции

На шумоизоляции многие экономят, но у "китайцев" это особенно заметно. Складывается впечатление, что за отделочными панелями находится практически голый металл. Дополнительным фактором становятся аэродинамические шумы на высоких скоростях, которые возникают из-за сложных форм кузова.

Плохой перевод

Меню и надписи иногда переведены на русский с ошибками. Многие компании уже научились делать это хорошо, но до сих пор встречаются модели, даже из премиального сегмента, где перевод меню или надписей удивляет странными формулировками.

