10 машин, которые остаются надежными после пробега в 250 тысяч км - рейтинг неубиваемых легенд

Рейтинг надежных автомобилей с пробегом

Сейчас надежность автомобиля ценится на вес золота, поскольку многие покупают подержанные машины. Специалисты портала Topspeed составили рейтинг моделей, которые остаются в отличном состоянии даже после пробега в 250 тысяч км.

В подборку вошли 10 "легковушек", проверенных временем и тысячами километров дорог. Представленные автомобили оценивались по 100-балльной шкале, где высший балл означал максимальную стойкость к износу.

10 место - Subaru Legacy

Японский седан 7-го поколения открывает рейтинг с 80 баллами. Модель славится надежными моторами на 182 или 260 сил и полным приводом. В России автомобиль с минимальным пробегом стоит около 2,8 млн рублей, но варианты с пробегом под 250 тысяч км будут значительно дешевле.

9 место - Honda Accord

Одиннадцатое поколение Accord также получило 80 баллов. Это крупный переднеприводный седан D-класса с моторами 195-207 сил и вариатором. На вторичном рынке такой автомобиль можно найти примерно за 2 млн рублей.

legion-media

8 место - Volkswagen Passat

Немецкий седан или универсал 8-го поколения набрал 81 балл. Модель предлагает бензиновые, дизельные и гибридные версии мощностью 120-180 сил. Passat с пробегом около 100 тысяч км стоит порядка 2 млн рублей.

7 место - Nissan Altima

Малознакомый россиянам седан получил 82 балла. Базовая версия имеет 156 сил, топовая - 248 сил. Обе оснащаются вариатором. Свежий экземпляр с минимальным пробегом стоит от 2,3 млн рублей.

6 место - Hyundai Sonata

Восьмое поколение Sonata с результатом 82 балла предлагает моторы от 146 до 290 сил в паре с автоматом. Новые версии стоят 3,8-4,5 млн, но на вторичном рынке цены значительно ниже.

legion-media

5 место - Ford Fusion

Речь об американском крупном седане, который получил 83 балла. Оснащается моторами 177-330 сил и классическим автоматом. С пробегом около 100 тысяч км его можно купить за 1,5 млн рублей.

4 место - Mazda 6

Четвертое место с 84 баллами у легендарной «шестерки». Модель продолжает пользоваться заслуженной любовью в России и сочетает в себе стильный дизайн и великолепные ходовые качества.

3 место - Kia Optima

«Бронза» достается четвертому поколению Optima с 85 баллами. Модель бывает не только седаном, но и универсалом. На вторичном рынке с пробегом 150 тысяч км стоит около 1,7 млн рублей.

legion-media

2 место - Chevrolet Malibu

«Серебро» у американского седана Malibu с 86 баллами. Модель предлагает просторный салон и моторы 122-253 силы. Купить ее можно в среднем за 1,5-2 млн рублей в зависимости от пробега.

1 место - Toyota Camry

Бесспорный лидер - Camry девятого поколения с 88 баллами. Даже базовый двигатель выдает 170 сил. Цена нового седана стартует от 5 млн, а вариант с пробегом можно найти за 4 млн рублей.

