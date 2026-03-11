От «Улиц разбитых фонарей» до театральной сцены: прощание с Валерием Бочкиным

Опубликовано: 11 марта 2026 13:30
 Проверено редакцией
Широкому зрителю Бочкин запомнился ролями в культовых петербургских сериалах.

В возрасте 82 лет скончался заслуженный артист России Валерий Бочкин. Об этом сообщили в детском драматическом театре «На Неве», где актер работал с 1987 года.

Бочкин родился в Ленинграде, в 1973 году окончил ГИТИС. В 1980-х служил в Театре драмы и комедии на Литейном, а затем более 40 лет отдал театру «На Неве». В 1997 году ему присвоили звание заслуженного артиста.

Зрители запомнили его по ролям в популярных петербургских сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и «Бандитский Петербург».

Однако театр всегда был его главной страстью — коллеги отмечают глубину таланта, харизму и тонкое чувство юмора актера.

Информацию о дате и месте прощания опубликуют позднее.

Автор:
Юлия Аликова
