Томатам через неделю после всходов - важнее фитолампы: 3 пшика по листу - и рассада не вытягивается, толстеет на глазах

Натуральная подкормка для томатов

Март - ключевой месяц для дачников. Именно в этот период активно ведется работа с рассадой - посев, подкормки, пикировка. Однако часто бывает так, что после появления всходов молодые растения, например, томаты, начинают слишком быстро вытягиваться, становятся тонкими и слабыми. Вместо того чтобы сразу прибегать к химическим удобрениям, можно воспользоваться более натуральным и безопасным способом укрепления растений.

Польза корицы для рассады томатов

Одним из таких средств является корица, а точнее – настой из нее, считает опытный агроном и эксперт блога "Советы выпускницы ТСХА" Ксения Давыдова. Для его приготовления достаточно растворить одну чайную ложку молотой специи в литре теплой воды. Полученную смесь нужно накрыть и оставить в темном месте на два дня, чтобы она настоялась. После этого жидкость процеживают и переливают в распылитель для удобного опрыскивания рассады.

Польза настоя из корицы

Обработка растений таким настоем помогает укрепить корни и стебли, а также обладает антибактериальным эффектом. Это снижает риск появления грибковых заболеваний. Уже после первого применения вы заметите положительные изменения, а регулярное повторение процедуры усилит результат и поможет вырастить крепкую и здоровую рассаду без лишней химии. Благодаря отработке томаты не будут вытягиваться и станут толстеть на глазах.

Личный опыт дачников

"Корица - проверенное удобрение для рассады. Она не только активизирует рост и развитие молодых растений, но и защищает от вредных грибков", - рассказала Ольга из Кирова.

"При выращивании рассады томатов использую лишь натуральные удобрения. Настой на основе корицы - один из таких. Результатом всегда довольна и рекомендую его всем друзьям и знакомым", - поделилась опытом Олеся из Москвы.

