Специальные программы не нужны: как понять, что домашний Wi‑Fi воруют: 3 признака, распознает любой

Как запретить соседям подключаться к вашей сети

Вы когда-нибудь замечали, что вечером интернет вдруг становится слишком медленным? Видео грузится минуту, страницы открываются со скрипом, а вы сидите и думаете, что провайдер обманывает насчет скорости.

Но дело может быть не в провайдере. Возможно, к вашему Wi-Fi тайком подключился кто-то чужой. Сосед снизу, подросток из квартиры напротив или любитель халявы с улицы. Как проверить, не воруют ли ваш Wi-Fi, рассказал Pedant.ru. Не нужны никакие специальные программы. Достаточно обратить внимание на три признака.

Интернет вдруг стал тормозить без причины

Раньше всё летало, а сейчас даже утром, когда вы дома одни, скорость упала раза в два. Вы не включали видео, не качали игры, не подключали новых устройств. А интернет всё равно еле ползёт. Особенно это заметно по вечерам, потому что вор сидит дома и тоже хочет смотреть кино. Если скорость упала сама собой — это первый звоночек.

Лампочки на роутере мигают ночью

Вечером вы легли спать. Все гаджеты выключили. Телефон на зарядке, ноутбук спит, планшет на полке. Вы случайно посмотрели на роутер. А у него лампочки активно моргают. Возможно, в этот момент посторонний человек подключился к сети.

В списке подключенных устройств появился чужак

Это самый надёжный способ. Зайдите в настройки роутера.

Как зайти:

Откройте браузер

В адресной строке наберите: 192.168.1.1 или 192.168.0.1

Нажмите Enter

Появится окошко с просьбой ввести логин и пароль. Посмотрите на наклейке снизу роутера — там всё написано.

Найдите раздел с названием «Клиенты», «Подключённые устройства» или «DHCP». Там будет список всех устройств, которые "сидят" на вашем Wi-Fi. Посмотрите внимательно. Если среди привычных устройств всех домочадцев отобразился посторонний гаджет, значит вам удалось найти любителя халявы.

Что делать, если к вашему Wi-Fi кто-то подключился?

Перекройте доступ постороннему.

Шаг 1. Смените пароль от Wi-Fi

Зайдите в настройки, найдите раздел «Беспроводная сеть» или «Wi-Fi». Придумайте более сложный пароль.

Шаг 2. Смените имя сети (SSID)

Это можно сделать там же, в настройках.

Шаг 3. Выключите WPS

Эта функция упрощает подключение новых устройств кнопкой. Но она же помогает и ворам. В настройках найдите WPS и отключите.

Шаг 4. Проверьте шифрование

Рядом с паролем должно быть написано WPA2 или WPA3. Если стоит WEP или «без шифрования» — это плохо. Поставьте WPA2.

Иногда интернет тормозит не потому, что его воруют. Может, у провайдера проблемы. Или роутер пора обновить. Но проверять список подключенных устройств раз в месяц — полезная привычка.

Ранее Городовой рассказал, что будет, если всегда заряжать смартфон на 100%.