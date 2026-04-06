Полиция Петербурга разоблачает фейк о VPN-рейдах: не верьте слухам

Полиция Санкт-Петербурга опровергла информацию о массовых проверках мобильных телефонов жителей на наличие VPN-сервисов и мессенджеров. Заявление сделала группа по борьбе с незаконным использованием IT-технологий.
Отмечено, что такие сведения ложны и направлены на создание паники и напряжения в обществе. Никаких массовых обследований устройств в поисках VPN или мессенджеров полиция не проводит.
Ведомство добавило, что подобные слухи способствуют дезинформации, и рекомендовало ориентироваться только на проверенные официальные источники.