Городовой / Город / Полиция Петербурга разоблачает фейк о VPN-рейдах: не верьте слухам
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не огурцы, а хит сезона 2026: урожай дают через 45 дней, плоды без горечи – семена еще есть в продаже Полезное
Праздничная закуска "Ромашка", которая радует и вкусом, и красотой подачи: печень превращается в шедевр Полезное
5,7 триллиона за два месяца: промышленность Петербурга в плюсе Город
1 отход - и смородина вяжет ягоды размером с черешню: не урожай, а десерт - слаще сахара Полезное
2 подкормки в апреле — и фиалки взорвались цветами: простой секрет Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Полиция Петербурга разоблачает фейк о VPN-рейдах: не верьте слухам

Опубликовано: 6 апреля 2026 09:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU
С заявлением выступили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Полиция Санкт-Петербурга опровергла информацию о массовых проверках мобильных телефонов жителей на наличие VPN-сервисов и мессенджеров. Заявление сделала группа по борьбе с незаконным использованием IT-технологий.

Отмечено, что такие сведения ложны и направлены на создание паники и напряжения в обществе. Никаких массовых обследований устройств в поисках VPN или мессенджеров полиция не проводит.

Ведомство добавило, что подобные слухи способствуют дезинформации, и рекомендовало ориентироваться только на проверенные официальные источники.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью