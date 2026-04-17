Где можно жарить шашлыки в Санкт-Петербурге в 2026 году: список разрешенных мест

В последние годы законы, касающиеся жарки шашлыков в черте города, становятся все строже. Исключением не стал и Санкт-Петербург. В рамках безопасности жарить мясо на мангале во многих местах теперь запрещено. Между тем и разрешенных для этого локаций в этом году немало.

Всего в окрестностях города подготовлено 40 специальных площадок для любителей отдыха на природе. Перечислим самые комфортные оборудованные места для жарки мяса на мангале поблизости Питера.

На озере Сестрорецкий Разлив

Здесь расположен живописный лес, уютный песчаный пляж. Причем место находится недалеко от города. Для любителей шашлыков есть территория для мангала или костра, беседка со скамейками и столиком, урны для мусора.

Координаты: 60.085556, 30.033889

На реке Приветная в поселке Смолячково

Зона отдыха в этом месте оборудована беседкой со скамейками, местом под мангал и мусорками. Сюда можно приехать на отдых всей семьей, чтобы прогуляться по зрелищным местам до самого берега Финского залива - песчаная полоса расположена всего в 500 метрах от площадки.

Координаты: 60.172801, 29.448080

У карьера в поселке Левашово Выборгского района

Неподалеку от площадки под мангал и пикник расположен карьер, где можно не только полюбоваться местными природными красотами, но и порыбачить.

Координаты: 60.095826, 30.134807

Беседки для шашлыка на Суздальских озерах

Арендовать беседку с мангалом и прочими комфортными условиями для отдыха на природе можно на Суздальских озерах в Выборгском районе. Здесь расположены как мини-беседки для небольших компаний, так и шатры и террасы для большого количества людей.

Адрес: Санкт-Петербург, Эриванская улица, 10, ст. м. «Озерки»

Беседка для шашлыка на берегу Финского залива

Это самое популярное место у петербуржцев, которые любят отдыхать на природе. Здесь шашлыки разрешено жарить прямо на пляже, арендовав беседку. Только помните, что народу здесь всегда много, а потому бронируйте место заранее.

Адрес: Санкт-Петербург, Зеленогорск, Приморское шоссе, 593 лит. Б

