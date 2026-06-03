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Могут в любой момент исчезнуть: какие локации следует посетить прямо сейчас - их будущее весьма туманно

Опубликовано: 3 июня 2026 16:01
Автор:
Полина Аксенова
 Проверено редакцией
Могут в любой момент исчезнуть: какие локации следует посетить прямо сейчас - их будущее весьма туманно
Могут в любой момент исчезнуть: какие локации следует посетить прямо сейчас - их будущее весьма туманно
Legion-Media
Названы места, которые в будущем могут исчезнуть

Нам кажется, что в любой момент можно посетить все места мира, если этого действительно захотеть. Но важно учитывать природные катаклизмы, человеческое отношение к некоторым достопримечательностям, из-за чего они в любой момент могут исчезнуть. Существует вероятность, что будущие поколения уже не сумеют насладиться красотой этих мест.

Венеция

Legion-Media
Legion-Media

Один из самых удивительных городов в мире каждый год затапливается на 2-5 мм. Улицы способны выдерживать вес всего 30 тыс. человек в день, но туристов здесь гораздо больше. Ожидается, что город может исчезнуть к 2100 году.

Тадж-Махал

Legion-Media
Legion-Media

Мавзолей из белого мрамора, находящийся в Индии, может уничтожиться уже в ближайшие годы. Это связано с рекой Джамна, которая из-за сильного загрязнения ускоряет гниение деревянных балок. ЮНЕСКО рекомендует закрыть Тадж-Махал для туристов.

Мертвое море

Legion-Media
Legion-Media

За последние десятилетия море обмелело на 30 метров. Это связано с природными изменениями, постоянной добычей полезных ископаемых, сброса отходов.

Большой Барьерный риф

Legion-Media
Legion-Media

"Большой Барьерный риф страдает от глобального потепления, тропических ураганов, повышения кислотности воды, браконьерского промысла и нескончаемого потока туристов. Свою «лепту» вносят и морские звезды, питающиеся коралловыми полипами", - сообщает портал "Тонкости туризма".

Египетские пирамиды

Legion-Media
Legion-Media

Для древних сооружений губительное воздействие оказывают туристы, загрязнение воздуха, ошибки реставраторов, слабое финансирование. Сказывается и естественное старение пирамид.

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