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Фарш, кефир и 15 минут ожидания: такой сочности не давал даже хлеб — шикарные мясные оладьи

Опубликовано: 3 июня 2026 15:13
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Фарш, кефир и 15 минут ожидания: такой сочности не давал даже хлеб — шикарные мясные оладьи
Фарш, кефир и 15 минут ожидания: такой сочности не давал даже хлеб — шикарные мясные оладьи
Городовой ру
После того, как узнал этот секрет, готовлю только так.

Мясные оладьи на кефире получаются настолько нежными, сочными и мягкими, что домашние просят готовить их снова и снова. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Почавкаем".

Ингредиенты:

  • фарш (любой) — 600 г,
  • кефир — 250 мл,
  • репчатый лук — 1 крупная головка,
  • яйца — 2 шт.,
  • мука — 4–5 ст. л.,
  • соль — по вкусу,
  • чёрный перец — по вкусу,
  • паприка — 1 ч. л.,

Приготовление

Лук очищаю и натираю на мелкой тёрке. При желании можно измельчить его в блендере до состояния кашицы. В глубокую миску выкладываю фарш. Добавляю лук, соль, чёрный перец и паприку.

Фарш, кефир и 15 минут ожидания: такой сочности не давал даже хлеб — шикарные мясные оладьи - image 1
Фарш, кефир и 15 минут ожидания: такой сочности не давал даже хлеб — шикарные мясные оладьи - image 1

Вливаю кефир и тщательно перемешиваю массу до однородности. Оставляю фарш примерно на 20-30 минут. За это время кефир делает мясо заметно мягче.

Затем добавляю яйца и муку. Ещё раз хорошо перемешиваю. Готовая масса должна напоминать густое тесто для оладий.

На сковороде разогреваю небольшое количество растительного масла. Столовой ложкой выкладываю мясную массу, формируя небольшие оладьи.

Обжариваю на среднем огне с двух сторон до красивой золотистой корочки. Готово!

Примерное время приготовления: 40 минут

Личный опыт

Люблю для пикантности добавлять в фарш молотый красный перец — главное не переборщить, чтобы не получилось слишком остро.

Ранее мы писали о том, как приготовить праздничный салат "Фантазия".

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