Салат "Фантазия": всего несколько ингредиентов, а результат — настоящий восторг

Опубликовано: 2 июня 2026 17:37
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Праздничный и вкусный вариант салата.

Этот салат отлично подходит как для семейного ужина, так и для праздничного застолья. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Почавкаем".

Ингредиенты:

  • куриное филе — 300 г,
  • шампиньоны — 250 г,
  • яйца — 3-4 шт.,
  • твёрдый сыр — 120-150 г,
  • свежий огурец — 1-2 шт.,
  • чеснок — 1-2 зубчика,
  • майонез — по вкусу,
  • укроп и петрушка — по вкусу,
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Куриное филе отвариваю в подсоленной воде до готовности. Затем полностью остужаю и нарезаю небольшими кубиками.

Шампиньоны нарезаю тонкими пластинками и обжариваю на небольшом количестве растительного масла до золотистого цвета. Важно дождаться, пока испарится вся лишняя влага. После этого грибы остужаю.

Яйца отвариваю вкрутую, очищаю и натираю на крупной тёрке. Свежий огурец нарезаю небольшими кубиками. Если кожура слишком плотная, предварительно очищаю её.

Сыр натираю на средней тёрке, а чеснок пропускаю через пресс. В глубокой миске соединяю курицу, грибы, яйца, огурец, сыр и чеснок.

Добавляю майонез, солю, перчу по вкусу и аккуратно перемешиваю до однородности. Готовый салат перекладываю в красивую салатницу и украшаю свежей зеленью.

Примерное время приготовления: 35 минут

Личный опыт

Я предопчитаю в качестве заправки для этого салата использовать греческий йогурт — так он получается менее жирным.

Ранее мы писали о том, как приготовить торт без выпечки за 15 минут.

