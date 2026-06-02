Салат "Фантазия": всего несколько ингредиентов, а результат — настоящий восторг
Этот салат отлично подходит как для семейного ужина, так и для праздничного застолья. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Почавкаем".
Ингредиенты:
- куриное филе — 300 г,
- шампиньоны — 250 г,
- яйца — 3-4 шт.,
- твёрдый сыр — 120-150 г,
- свежий огурец — 1-2 шт.,
- чеснок — 1-2 зубчика,
- майонез — по вкусу,
- укроп и петрушка — по вкусу,
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Куриное филе отвариваю в подсоленной воде до готовности. Затем полностью остужаю и нарезаю небольшими кубиками.
Шампиньоны нарезаю тонкими пластинками и обжариваю на небольшом количестве растительного масла до золотистого цвета. Важно дождаться, пока испарится вся лишняя влага. После этого грибы остужаю.
Яйца отвариваю вкрутую, очищаю и натираю на крупной тёрке. Свежий огурец нарезаю небольшими кубиками. Если кожура слишком плотная, предварительно очищаю её.
Сыр натираю на средней тёрке, а чеснок пропускаю через пресс. В глубокой миске соединяю курицу, грибы, яйца, огурец, сыр и чеснок.
Добавляю майонез, солю, перчу по вкусу и аккуратно перемешиваю до однородности. Готовый салат перекладываю в красивую салатницу и украшаю свежей зеленью.
Примерное время приготовления: 35 минут
Личный опыт
Я предопчитаю в качестве заправки для этого салата использовать греческий йогурт — так он получается менее жирным.
Ранее мы писали о том, как приготовить торт без выпечки за 15 минут.