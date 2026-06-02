Городовой / Новости Петербурга / Смертельный тюнинг против кикшеринга: личные электросамокаты превратили Петербург в лидера по ДТП с летальным исходом
Смертельный тюнинг против кикшеринга: личные электросамокаты превратили Петербург в лидера по ДТП с летальным исходом

Опубликовано: 2 июня 2026 16:27
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Подведены итоги 2025 года.

Электросамокаты и моноколеса уже давно перестали быть просто игрушками. Сегодня это полноценный транспорт, который, к сожалению, всё чаще попадает в криминальные сводки.

Свежий отчет Научного центра безопасности дорожного движения за 2025 год показал пугающую картину.

Петербург — лидер по трагедиям

Санкт-Петербург в этом году отличился со знаком минус. Город стал самым «смертельным» регионом для пользователей самокатов. За год здесь погибли 6 человек, пишут "Известия".

Интересно, что по общему числу аварий Петербург только на третьем месте (193 случая). Для сравнения: в Москве ДТП в три раза больше — целых 629, но погибших меньше (4 человека).

Это говорит о том, что в Северной столице аварии происходят реже, но последствия у них гораздо тяжелее.

Парадокс года: аварий меньше, жертв больше

Статистика по всей России выглядит странно. Общее количество ДТП с участием самокатов снизилось на 26%. Казалось бы, можно выдохнуть? Но нет. При этом число погибших подскочило сразу на четверть — до 68 человек.

Получается, что люди стали падать реже, но «качественнее». Аварии стали более жесткими и фатальными. Почти все погибшие (94%) — это сами водители самокатов, а не пешеходы, как принято считать.

Личный самокат — зона особого риска

Многие ругают сервисы проката (кикшеринг), но цифры говорят об обратном. Арендованные самокаты программно ограничены по скорости, за ними следят. А вот владельцы частных устройств часто творят, что хотят.

На личные самокаты пришлось 54 смерти из 68. Владельцы часто тюнингуют свои аппараты, снимая ограничения скорости, и игнорируют защиту.

В итоге частный самокат превращается в «снаряд», который летит по тротуару со скоростью автомобиля.

Что изменилось и к чему готовиться?

В 2025 году власти плотно взялись за самокатчиков. Вот что важно знать:

  • Штрафы выросли: За езду в нетрезвом виде или вдвоем теперь наказывают рублем гораздо серьезнее.
  • Контроль по камерам: В крупных городах начали внедрять нейросети, которые распознают нарушения самокатчиков по камерам видеонаблюдения.
  • Медленные зоны: Количество зон, где самокат автоматически сбрасывает скорость до 5–10 км/ч, увеличилось вдвое.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему ночной транспорт Петербурга оказался «золотым».

