Что делать в Шерегеше летом 2026 года - курорт подходит не только для зимнего отдыха: цены, погода и развлечения
Шерегеш известен в качестве горнолыжного курорта, но здесь можно отдыхать и в летние месяцы. Тут нет толп туристов, что станет большим преимуществом для некоторых путешественников.
Цены
Номер в простом отеле на двоих на неделю обойдется всего в 15-16 тысяч рублей. Отель 4* с рестораном обойдется в районе 25 тысяч рублей на двоих на неделю. Стоимость экскурсий начинается от 600 рублей. При варианте экскурсии с вертолетом цена будет доходить до 9 200 рублей.
Погода
Лето здесь считается вполне теплым, но переменчивым. Температура днем держится в районе +20...+25 градусов, но ночью здесь прохладно - около +11 градусов. Возможны частые дожди. Самым комфортным месяцем считается август.
Чем заняться
На территории Шерегеша находится Шорский национальный парк, который является одним из самых больших в России. Здесь можно кататься на квадроциклах по тайге, сплавляться по таежным рекам. Можно посетить этнотур, в ходе которого получится познакомиться с особенностями быта шорцев.
Среди горных достопримечательностей стоит выделить гранитные останцы "Верблюды", поклонный крест на горе Курган, гору Мустаг, которая считается у местных жителей священной.
Какие экскурсии посетить
- Дог-трекинг. Подъем в гору в связке с собакой, что позволит не терять спортивную форму.
- Дайвинг. В 60 км от Шерегеша находится затопленный карьер, глубина которого составляет более 100 м. Водоем питается родниковой водой, поэтому он отличается невероятной прозрачностью, что привлекает дайверов. В карьере даже есть подводный ЗАГС.
- Музей "Тазгол". В поселке Усть-Анзас, который находится среди тайги, есть музей под открытым небом. Там собраны местные дома, предметы быта, представляющие большую ценность.
