Владимир Путин поручил обеспечить доступы к этим сайтам, даже если нет Сети: список

Опубликовано: 2 июня 2026 15:10
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Вот какие сайты будут работать.

Президент России Владимир Путин поручил ФСБ и правительству проработать возможность предоставления пользователям доступа к веб-сервисам в случае отключения Сети. Соответствующее распоряжение размещено на сайте Кремля.

Среди них:

  • портал "Госуслуги",
  • платёжные системы,
  • сервисы записи к врачу.

Путин отметил, что приоритетом при возможных отключениях по-прежнему остаётся безопасность людей.

"Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счёте пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом", — заявил он.

Напомним, "белые списки" сайтов, которые доступны при перебоях мобильного интернета, начали работать в России с 5 сентября 2025 года. В них вошли маркетплейсы, банки, сайты СМИ и госорганов.

Компании и государство расширяют "белые списки"

Это не первый раз, когда списки сайтов, доступных без подключения к Интернету, расширяются. Обновление перечня происходит практически ежемесячно. Минцифры регулярно публикует на своём сайте новые интернет-ресурсы.

Кроме того, в условиях частых перебоев с интернетом, в Росси разработали механизмы работы банкоматов без подключения к Сети. Центробанк и Минцифры сейчас обсуждают возможность включить все российские банки в "белые списки".

С доступом к некоторым порталам есть проблемы

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов пожаловался, что среди работающих по "белым спискам" сайтов нет, например, порталов для незрячих и слабовидящих, хотя они выполняют важную социальную функцию – позволяют выходить на связь с волонтёрами.

Он предложил внести такие сайты в перечень как можно скорее.

