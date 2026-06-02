Владимир Путин поручил обеспечить доступы к этим сайтам, даже если нет Сети: список
Президент России Владимир Путин поручил ФСБ и правительству проработать возможность предоставления пользователям доступа к веб-сервисам в случае отключения Сети. Соответствующее распоряжение размещено на сайте Кремля.
Среди них:
- портал "Госуслуги",
- платёжные системы,
- сервисы записи к врачу.
Путин отметил, что приоритетом при возможных отключениях по-прежнему остаётся безопасность людей.
"Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счёте пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом", — заявил он.
Напомним, "белые списки" сайтов, которые доступны при перебоях мобильного интернета, начали работать в России с 5 сентября 2025 года. В них вошли маркетплейсы, банки, сайты СМИ и госорганов.
Компании и государство расширяют "белые списки"
Это не первый раз, когда списки сайтов, доступных без подключения к Интернету, расширяются. Обновление перечня происходит практически ежемесячно. Минцифры регулярно публикует на своём сайте новые интернет-ресурсы.
Кроме того, в условиях частых перебоев с интернетом, в Росси разработали механизмы работы банкоматов без подключения к Сети. Центробанк и Минцифры сейчас обсуждают возможность включить все российские банки в "белые списки".
С доступом к некоторым порталам есть проблемы
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов пожаловался, что среди работающих по "белым спискам" сайтов нет, например, порталов для незрячих и слабовидящих, хотя они выполняют важную социальную функцию – позволяют выходить на связь с волонтёрами.
Он предложил внести такие сайты в перечень как можно скорее.
Ранее мы писали о том, что 13 тысяч подростков Петербурга меняют каникулы на реальные деньги.