3 ложки на губку — и стеклянные крышки снова как новые: грязь исчезает за 30 минут без усилий
3 ложки на губку — и стеклянные крышки снова как новые: грязь исчезает за 30 минут без усилий

Опубликовано: 2 июня 2026 14:45
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Простой способ, который помогает убрать загрязнения без агрессивной химии.

Стеклянные крышки от кастрюль и сковородок со временем теряют прозрачность и покрываются мутным жирным налётом. Он появляется из-за горячего пара и конденсата, которые постепенно образуют плотную плёнку. Портал Lipetsknews.ru поделился лайфхаком по очистке таких загрязнений.

Что понадобится

Секретный состав состоит всего из двух доступных компонентов:

  • пищевая сода — 2 столовые ложки
  • перекись водорода 3% — 1 столовая ложка

Их нужно смешать в миске до состояния густой пасты.

Как правильно очистить крышку

Готовую пасту наносят мягкой стороной губки на стекло, уделяя особое внимание краям и ободку — там скапливается больше всего жира.

После нанесения крышку оставляют примерно на 30 минут. За это время перекись начинает расщеплять жировой налёт, а сода размягчает въевшиеся загрязнения.

Затем поверхность аккуратно протирают той же губкой, после чего тщательно смывают тёплой водой и вытирают насухо.

Личный опыт

Я попробовал очистить крышку от старой кастрюли этим способом. После обработки стекло действительно стало прозрачным, без разводов и мутного слоя. При этом я не использовал во время мойки перчатки — средство безопасно для кожи.

Ранее мы писали о 10 необычных кухонных лайфхаках.

