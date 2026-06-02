3 ложки на губку — и стеклянные крышки снова как новые: грязь исчезает за 30 минут без усилий
Стеклянные крышки от кастрюль и сковородок со временем теряют прозрачность и покрываются мутным жирным налётом. Он появляется из-за горячего пара и конденсата, которые постепенно образуют плотную плёнку. Портал Lipetsknews.ru поделился лайфхаком по очистке таких загрязнений.
Что понадобится
Секретный состав состоит всего из двух доступных компонентов:
- пищевая сода — 2 столовые ложки
- перекись водорода 3% — 1 столовая ложка
Их нужно смешать в миске до состояния густой пасты.
Как правильно очистить крышку
Готовую пасту наносят мягкой стороной губки на стекло, уделяя особое внимание краям и ободку — там скапливается больше всего жира.
После нанесения крышку оставляют примерно на 30 минут. За это время перекись начинает расщеплять жировой налёт, а сода размягчает въевшиеся загрязнения.
Затем поверхность аккуратно протирают той же губкой, после чего тщательно смывают тёплой водой и вытирают насухо.
Личный опыт
Я попробовал очистить крышку от старой кастрюли этим способом. После обработки стекло действительно стало прозрачным, без разводов и мутного слоя. При этом я не использовал во время мойки перчатки — средство безопасно для кожи.
