Ветер, снег и падающее давление: Петербург резко меняет погоду

В Северной столице объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности.

В Петербурге погода резко меняется. После короткого потепления город снова накрывает холодный фронт. Днём ещё можно застать +10…+12, но уже к вечеру станет сыро, ветрено и заметно холоднее, сообщает центр «ФОБОС»

К ночи ситуация ухудшится ещё сильнее, а в ночь на 23 апреля в городе и области возможны дождь со снегом и мокрый снег.

Что происходит сейчас

Синоптики говорят, что холодный воздух идёт с севера. Он быстро затягивает небо облаками, приносит осадки и усиливает ветер.

По обновлённым прогнозам, ветер будет западным или северным, местами порывистым, до 10–15 м/с.

Атмосферное давление тоже снижается. Это часто означает тяжёлый, «ломкий» день для метеочувствительных людей.

Почему это чувствуется так резко

Апрель в Петербурге часто работает по принципу «то почти май, то снова зима». Город стоит на стыке морского и холодного северного воздуха, поэтому погодные качели здесь обычное дело.

В этом месяце уже были и заморозки, и тёплые дни до +17. То есть нынешнее похолодание — не случайность, а ещё один резкий разворот в очень контрастном апреле.

Что будет дальше

По прогнозу, 23 апреля станет ещё холоднее. Днём температура опустится примерно до +5…+7, а ночью местами может быть около нуля.

Осадки сохранятся, и в некоторых районах вместо дождя возможен мокрый снег.