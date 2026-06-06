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Не леплю и не раскатываю: эти ленивые пирожки на кефире исчезают со стола за минуты

Опубликовано: 6 июня 2026 17:37
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Не леплю и не раскатываю: эти ленивые пирожки на кефире исчезают со стола за минуты
Не леплю и не раскатываю: эти ленивые пирожки на кефире исчезают со стола за минуты
Городовой ру
Когда хочется чего-нибудь вкусного прямо сейчас, а времени на сложную выпечку совсем нет.

Эти быстрые пирожки на кефире не требуют долгого замеса, лепки и ожидания. Всё смешивается в одной миске, а уже через несколько минут на столе появляется целая тарелка румяной и ароматной выпечки.

Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Карамелька".

Ингредиенты:

  • кефир комнатной температуры — 120 мл,
  • яйцо — 1 шт.,
  • сахар — 1 ч. л.,
  • соль — щепотка,
  • колбаса — 100 г,
  • зелень (укроп, петрушка, зелёный лук) — небольшой пучок,
  • мука — около 250 г,
  • сода — 0,5 ч. л.

Приготовление

В глубокую миску наливаю кефир комнатной температуры. Добавляю яйцо, сахар и щепотку соли. Перемешиваю венчиком до однородности.

Не леплю и не раскатываю: эти ленивые пирожки на кефире исчезают со стола за минуты - image 1
Не леплю и не раскатываю: эти ленивые пирожки на кефире исчезают со стола за минуты - image 1

Колбасу нарезаю мелкими кубиками. Для рецепта подойдёт любая колбаса или даже сосиски. Зелень мелко нарезаю и вместе с колбасой добавляю в кефирную смесь.

При желании можно добавить любимые специи или щепотку прованских трав. Муку просеиваю вместе с содой и постепенно ввожу в жидкую основу. Сначала перемешиваю ложкой, а затем руками замешиваю мягкое тесто.

Оно должно оставаться слегка липким, но хорошо держать форму. Слишком много муки добавлять не стоит, иначе пирожки получатся плотными.

Рабочую поверхность и руки слегка смазываю растительным маслом. Выкладываю тесто и формирую пласт толщиной примерно 1 сантиметр. Нарезаю его на ромбы, квадраты или треугольники — как больше нравится.

В сковороде разогреваю растительное масло. Выкладываю заготовки, накрываю крышкой и жарю на огне чуть ниже среднего до румяной корочки.

Затем переворачиваю пирожки и довожу до готовности уже без крышки.

Примерное время приготовления: 25 минут

Личный опыт

Я часто меняю начинку пирожков: вместо колбасы добавляю грибы, ветчину, сыр или варёные яйца с зелёным луком. Каждый раз получается новый вариант.

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