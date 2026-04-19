Солнце утопает в море: топ-5 мест Петербурга, откуда открывается самый эффектный вид на закат

Где в Санкт-Петербурге можно полюбоваться закатом

Санкт-Петербург - это город, в центре которого нет каких-либо высоких зданий и небоскребов, а потому закат в Питере видно практически из любой точки. И все же существуют локации, в которых открывается наиболее эффектный вид на заход солнца. Перечислим самые красивые места Питера, откуда можно полюбоваться закатом.

Любование закатом помогает бороться со стрессом и получать положительные эмоции. Кого-то закат вдохновляет на новые свершения, а для кого-то заход солнца становится прекрасным фоном для признания в любви. В любом случае закат - это прекрасное природное явление, которое дарит особенные впечатления. Полюбоваться закатом в Санкт-Петербурге можно со следующих объектов.

Парк 300-летия Санкт-Петербурга

В ожидании заката здесь можно прогуляться среди тенистых аллей и финских яблонь до настоящего песчаного пляжа - берега Финского залива. А если вы решили полюбоваться уходящим днем вместе со своей второй половинкой, то обязательно посетите монумент "Счастливый памятник". Есть примета, что если потереть левый ботинок памятника, ваша совместная жизнь будет спокойной и счастливой. Любование закатом с пляжа - невероятное мероприятие, на которое съезжаются даже жители других районов. Солнце буквально утопает в водах Финского залива.

Канонерский остров

Канонерский остров представляет собой длинную песчаную косу, откуда открывается впечатляющий вид на дамбу, Кронштадт и проходящие мимо грузовые суда. Отсюда разворачивается потрясающий обзор на закат. Романтично, вдохновенно, впечатляюще... Прекрасное место для того, чтобы успокоиться после тяжелого рабочего дня и предаться гармонии.

Набережная Невы, Прачечный мост

Полюбоваться уходящим днем можно и в пределах города и даже центра. Так, прекрасный обзор открывается с Прачечного моста. На фоне заката с этого места можно насладиться видом на основные достопримечательности Петербурга и в том числе на акваторию Невы.

Над крышами Петербурга

Закат над старинными домами и крышами с куполами можно увидеть с любой точки, где есть выход на крышу. Так, популярностью у любителей ночной тишины пользуются крыши Лофт Проект Этажи, крыши музея Карла Буллы, колоннада Исаакия. Здесь даже можно устроить романтическое свидание - ваша вторая половинка точно оценит такой шаг.

Балтийский бульвар

С этой локации открывается вид на величественный «Лахта Центр» и уплывающие ссуда, а солнце садится прямо в море. Потрясающее место на пустынном берегу залива для тех, кто хочет отдохнуть от суеты.

