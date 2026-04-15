Первый дворец любви в Санкт-Петербурге: как отмечали первые красивые свадьбы Советского союза

Как в Петербурге придумали красивую свадьбу

В советское время брак регистрировали быстро, без церемоний. Перед молодоженами ставилась лишь одна задача - оформить документы. Никакого торжества и праздника. Те же традиции, а вернее их отсутствие были характерны и для Санкт-Петербурга. Но все изменилось в 1959 году. О том, как зародились свадебные обычаи, рассказывает гид Валерия, автор дзен-канала "Прогулки по Санкт-Петербургу".

На набережной Красного флота, в особняке конца XIX века, открылся первый в стране настоящий Дворец бракосочетания с мраморными лестницами, лепниной, залами с высокими потолками. Всё это создавало ощущение, что сюда приходят не за подписью, а за событием. Первой парой, отметившей в таком роскошном месте свадьбу, стали инженер Кировского завода Михаил Назаров и фрезеровщица Любовь Фёдорова. С этого момента свадьба в советском городе начинает превращаться в ритуал.

Со временем появились красивые свадебные традиции: надевать невесте белое платье, наряжаться жениху в строгий костюм, появляется обычай нести невесту на руках и использовать в прогулке украшенные машины с куклой на капоте.

"Свадьба в «Первом» Дворце бракосочетания становится делом почти престижным. Сюда стремятся попасть, записываются заранее, передают эту традицию из поколения в поколение. Сам адрес начинает работать как знак: если здесь - значит по-настоящему", - объясняет Валерия.

С годами в городе появились и другие дворцы, но все же именно оно, здание на набережной Красного флота, остается особенным. Ведь именно здесь впервые попытались вернуть в повседневную жизнь то, что казалось утраченным - ощущение торжественности, красоты, значимости момента.

