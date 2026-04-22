MAX стал «МАКСом», а Петербург первым проверяет его в деле с экстренными службами

Российский мессенджер MAX сменил написание названия на кириллицу. Теперь в магазинах приложений и на части площадок сервис показывается как «МАКС».
Что изменилось
Переименование уже заметно в RuStore, Google Play и App Store, а также на официальном сайте сервиса.
При этом не везде бренд обновился сразу. В некоторых местах старое написание MAX еще сохраняется, например в официальном сообществе во «ВКонтакте» и у части зарубежных версий.
Почему это важно
Судя по сообщениям СМИ, ребрендинг связан с общей тенденцией делать цифровые сервисы более русскоязычными и понятными для внутреннего рынка.
Есть и практическая причина. В новостях упоминается закон о русском языке, который требует активнее использовать кириллицу в вывесках, рекламе и информации для потребителей.
Что известно о сервисе
MAX подается как национальная цифровая платформа, а не просто мессенджер. В публикациях его сравнивают с китайским WeChat, потому что сервис задуман как многофункциональный: для общения, звонков и разных цифровых услуг.
Петербург тем временем стал одним из первых регионов, который применил пилотный проект для использования российского мессенджера для работы городских служб.