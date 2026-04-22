MAX стал «МАКСом», а Петербург первым проверяет его в деле с экстренными службами
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ветер против Пулково: аэропорт справляется с непогодой 23 апреля - подробности работы в экстремальных условиях Город
0:0, но с драмой: как «Зенит» пережил пенальти и горячую концовку в игре с «Локомотивом» Город
23 апреля в Петербурге солнечно, но не спешите радоваться: учитываем холод и ветер. Как одеться? Город
Какие районы Санкт-Петербурга считаются лучшими для проживания - составлен топ: информация для туристов и местных жителей Вопросы о Петербурге
Температурные качели и «черемуховые» холода: прогноз погоды на май 2026 в регионах России Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

MAX стал «МАКСом», а Петербург первым проверяет его в деле с экстренными службами

Опубликовано: 22 апреля 2026 10:46
 Проверено редакцией
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU
Платформа от латинского написания и перешла на кириллическое название. 

Российский мессенджер MAX сменил написание названия на кириллицу. Теперь в магазинах приложений и на части площадок сервис показывается как «МАКС».

Что изменилось

Переименование уже заметно в RuStore, Google Play и App Store, а также на официальном сайте сервиса.

При этом не везде бренд обновился сразу. В некоторых местах старое написание MAX еще сохраняется, например в официальном сообществе во «ВКонтакте» и у части зарубежных версий.

Почему это важно

Судя по сообщениям СМИ, ребрендинг связан с общей тенденцией делать цифровые сервисы более русскоязычными и понятными для внутреннего рынка.

Есть и практическая причина. В новостях упоминается закон о русском языке, который требует активнее использовать кириллицу в вывесках, рекламе и информации для потребителей.

Что известно о сервисе

MAX подается как национальная цифровая платформа, а не просто мессенджер. В публикациях его сравнивают с китайским WeChat, потому что сервис задуман как многофункциональный: для общения, звонков и разных цифровых услуг.

Петербург тем временем стал одним из первых регионов, который применил пилотный проект для использования российского мессенджера для работы городских служб.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью