22 апреля – какой сегодня день: что отмечают в России и в мире – важные исторические события и памятные даты

22 апреля ознаменовалось экологическими, историческими и профессиональными праздниками, а также памятными датами и знаковыми историческими событиями.

День Вадима Ключника

В Народном календаре 22 апреля обозначено как день Вадима Ключника. В это время на Руси было принято расчищать родники от веток, листьев и мусора. Пространство вокруг наши предки обкладывали камнями и бревнами для сохранения чистоты. При этом они приговаривали: "Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние".

Затем воду нужно было набрать и использовать ее для питья, умывания и окропления скота. На Руси верили, что такая вода смывает недуги и защищает от невзгод. Хозяйки пекли на ней хлеб и лепешки.

День старого программиста в России

22 апреля свой профессиональный праздник отмечают программисты старой закалки, ведь дата 22.04. соответствует устаревшей кодировке специальности "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем" – 2204.

В настоящее время официальный День программиста в России отмечают 13 сентября, но представители "старой гвардии" считают своим праздником 22 апреля.

День мухлевщиков

Этот шутливый праздник отмечают любители геймлинга и юмористических турниров во всем мире. Он посвящен хитростям в настольных и карточных играх. 22 апреля принято устраивать показ фокусов, демонстрировать ловкость рук или играть в настольную игру, где требуется хитрость и изворотливость.

Международный день Матери‑Земли

22 апреля 1970 года общественники и политики США провели масштабную экологическую акцию, которую принято считать первым Днем Земли. Почти через 40 лет, в 2009 году Генассамблеей ООН был официально учрежден Международный день Матери-Земли. Праздник призван подчеркнуть, что планета Земля и ее экосистемы – наш общий дом. В этот день во всем мире проводят акции по посадке деревьев, очистке родников и берегов.

День открытия Бразилии

22 апреля 1500 года португальской экспедиции во главе с Педру Алваришем Кабрала удалось достичь берегов Южной Америки, что считается официальным открытием Бразилии. Изначально Кабрал следовал в Индию, однако отклонился от курса на запад и оказался у берегов современного бразильского штата Баия. Изначально землю было решено назвать Терра-де-Вера-Круш – Земля Истинного Креста. Однако позднее закрепилось название Бразилия: оно произошло от дерева пау-бразил, которое ценили в Европе за красную древесину.

Что произошло 22 апреля:

В 1370 году по приказу короля Франции Карла V начали возводить крепость Бастилия, чтобы защитить Париж от англичан во время Столетней войны. Позднее она стала символизировать королевский деспотизм и тюрьму для политзаключенных. Была разрушена в 1789 году во время Великой французской революции.

В 1794 году в рамках восстания Тадеуша Костюшко литовские повстанцы подняли мятеж против Российской империи, чтобы восстановить независимость Речи Посполитой. Восстание подавили, но оно стало символизировать борьбу за свободу Польши и Литвы.

В 1814 году в честь заключения Парижского мира и победы над Наполеоном в Санкт-Петербурге прогремел праздничный салют из 324 залпов, который ознаменовал окончание Отечественной войны 1812 года.

В 1832 году Николай I принял решение учредить Министерство иностранных дел, объединив Коллегию иностранных дел и дипломатические канцелярии.

В 1915 году Германия применила 150 тонн хлора против англо-французских войск во время Первой мировой войны.

В 1941 году советский инженер Архип Люлька подал заявление на патент на изобретение, которое стало основой для современных авиационных двигателей. Но первый рабочий образец появился лишь в 1947 году.

В 1945 году передовые части Красной армии вошли в Берлин. Спустя неделю город капитулировал.

В 1969 году американские хирурги впервые попытались провести пересадку глазного яблока, но это обернулось неудачей. Успешно пересадить целый глаз удалось только в 2023 году.

В этот день родились:

немецкий философ Иммануил Кант;

немецкий ботаник, создатель одной из первых универсальных классификаций растений Август Вильгельм Эйхлер;

революционер, первый председатель Совнаркома РСФСР и создатель первого в мировой истории социалистического государства В.И. Ленин;

писатель Владимир Набоков;

руководитель Манхэттенского проекта по созданию атомной бомбы Роберт Оппенгеймер, после испытаний он называл себя Смертью и разрушителем миров, а позже выступил против разработки водородной бомбы;

американский актер Джен Николсон;

российский программист, создатель антивируса Dr. Web Игорь Данилов.

четвертая женщина-космонавт, Герой РФ Елена Серова.

