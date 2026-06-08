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Ядовитое затишье: смог и вредные примеси накроют Ленобласть перед мощным штормом

Опубликовано: 8 июня 2026 19:17
 Проверено редакцией
Ядовитое затишье: смог и вредные примеси накроют Ленобласть перед мощным штормом
Ядовитое затишье: смог и вредные примеси накроют Ленобласть перед мощным штормом
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Воздух в Северной столице испортится из-за затишья перед будей. 

Погода в наших краях решила устроить «американские горки». Жителям Петербурга и Ленинградской области стоит подготовиться: в ближайшие сутки нас ждет и удушливый смог, и мощный шторм.

В воздухе может стать тяжело дышать

Первая неприятность начнется уже в ночь на 9 июня. В Ленинградской области сложится редкая ситуация: ветра почти не будет, а влажность повысится.

В комитете государственного экологического надзора предупреждают, что из-за этого вредные вещества (выхлопы машин, дым заводов) будут не улетать в атмосферу, а скапливаться у земли.

Если почувствуете неприятный запах или дымку — не пугайтесь, это последствия «застоя» воздуха.

Ливни, град и шквалистый ветер

Следом погода изменится. Синоптики обещают сильные ливни, грозы и град .

Хорошая новость для тех, кто плохо переносит духоту: после того как гроза «выпустит пар», в городе станет свежо. Температура упадет до комфортных +20…+22 градусов. Дышать станет намного легче.

Как себя вести?

Дополнительно напомним: во время шквала лучше не парковать машины под деревьями и рекламными щитами. Грозы в начале июня бывают очень коварными и резкими.

Если планируете отдых на природе в воскресенье, старайтесь вернуться домой до обеда, чтобы не попасть под самый замес.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге ожидаются грозы.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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