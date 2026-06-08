Ядовитое затишье: смог и вредные примеси накроют Ленобласть перед мощным штормом

Погода в наших краях решила устроить «американские горки». Жителям Петербурга и Ленинградской области стоит подготовиться: в ближайшие сутки нас ждет и удушливый смог, и мощный шторм.
В воздухе может стать тяжело дышать
Первая неприятность начнется уже в ночь на 9 июня. В Ленинградской области сложится редкая ситуация: ветра почти не будет, а влажность повысится.
В комитете государственного экологического надзора предупреждают, что из-за этого вредные вещества (выхлопы машин, дым заводов) будут не улетать в атмосферу, а скапливаться у земли.
Если почувствуете неприятный запах или дымку — не пугайтесь, это последствия «застоя» воздуха.
Ливни, град и шквалистый ветер
Следом погода изменится. Синоптики обещают сильные ливни, грозы и град .
Хорошая новость для тех, кто плохо переносит духоту: после того как гроза «выпустит пар», в городе станет свежо. Температура упадет до комфортных +20…+22 градусов. Дышать станет намного легче.
Как себя вести?
Дополнительно напомним: во время шквала лучше не парковать машины под деревьями и рекламными щитами. Грозы в начале июня бывают очень коварными и резкими.
Если планируете отдых на природе в воскресенье, старайтесь вернуться домой до обеда, чтобы не попасть под самый замес.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге ожидаются грозы.