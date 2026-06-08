Золото без «изюминки»: Кержаков честно рассказал, почему чемпионство «Зенита» стало пресным

Александр Кержаков нашел главную поломку в механизме Семака.

Даже если вы не следите за каждым матчем «Зенита», вы наверняка слышали: команда снова взяла золото. Но в этот раз победа была «со скрипом».

Лучший бомбардир в истории клуба Александр Кержаков дал интервью "Фонтанке" и честно рассказал, что не так с нынешним чемпионом.

Искры больше нет

Главная мысль Кержакова проста: «Зениту» не хватает талантов-одиночек. Раньше в Петербурге были Малком и Клаудиньо в лучшей форме. Они могли вдвоем «размотать» любую защиту.

Сейчас таких игроков стало меньше. Команда Семака не хочет играть скучно. Футболисты стараются, бегут вперед, но им не хватает той самой «изюминки». Когда игра не клеится, некому взять мяч, обвести троих и забить «дурака».

Проблема «автобусов»

Почему это так важно? Всё дело в соперниках. Когда против «Зенита» выходят середняки, они не играют в футбол. Они «паркуют автобус» — всей командой стоят у своих ворот.

Чтобы взломать такую бетонную стену, нужен нестандартный ход. Раньше Малком делал это за счет техники. Сейчас «Зенит» часто бьется в закрытую дверь, и ключей к ней всё меньше.

Семак — спасатель

Прошлый сезон «Зенит» начал просто ужасно. Это был худший старт за последние 18 лет. Команда долго плелась позади «Краснодара» и «Динамо».

Кержаков отмечает: главная заслуга тренера Сергея Семака в том, что он не поплыл. Он смог перестроить игру по ходу дела.

В итоге чемпионство буквально вырвали из рук конкурентов на самом финише. Это показатель класса тренера, даже если сама игра не всегда радует глаз.

Почему чемпионат стало скучно смотреть?

Кержаков смотрит глубже. Проблема не только в «Зените», а во всей Премьер-лиге. Из России уехали топовые легионеры. Раньше к нам ехали звезды в самом соку, теперь — либо молодежь на вырост, либо игроки среднего уровня.

Уровень мастерства упал. Игры стали более вязкими и менее зрелищными. Меньше звезд — меньше магии на поле.

Итог прост: «Зенит» остается сильнейшим в России, но теперь он побеждает за счет дисциплины и характера, а не за счет «карнавала» на поле.

Чтобы вернуть любовь всей страны, Петербургу снова нужны те, кто умеет творить чудеса.

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