Не отцы: кто и как должен воспитывать детей – Михаил Ефремов дал четкий ответ

Актёр Михаил Ефремов, который после освобождения из колонии вновь вернулся на подмостки театра, рассказал о методах воспитания детей.
По его словам, он следует примеру, который ему в детстве подавал отец. Выяснилось, что Олег Ефремов не занимался воспитанием сына.
"Отец меня не воспитывал. Я имею в виду воспитание в том смысле слова, чтобы ругать, критиковать. Папа давал мне свободу", — рассказал актёр в интервью "АиФ".
Михаил Ефремов тоже не занимался своими детьми. Эту задачу он переложил на матерей.
"Я своих детей тоже не воспитываю. Я вообще твёрдо уверен в том, что воспитанием ребёнка должны заниматься матери. А отцы должны заниматься делом", — заявил он.
Напомним, у Михаила Ефремова шестеро детей: актёр Никита Ефремов, Николай Ефремов, дочери Анна-Мария, Вера, Надежда и сын Борис.
Михаил Ефремов вышел на свободу в марте 2025 года по УДО. Его признали виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого скончался водитель автомобиля.
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