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Не отцы: кто и как должен воспитывать детей – Михаил Ефремов дал четкий ответ

Опубликовано: 8 июня 2026 16:58
 Проверено редакцией
Не отцы: кто и как должен воспитывать детей – Михаил Ефремов дал четкий ответ
Не отцы: кто и как должен воспитывать детей – Михаил Ефремов дал четкий ответ
Legion-Media
Актёр удивил поклонников неожиданным признанием.

Актёр Михаил Ефремов, который после освобождения из колонии вновь вернулся на подмостки театра, рассказал о методах воспитания детей.

По его словам, он следует примеру, который ему в детстве подавал отец. Выяснилось, что Олег Ефремов не занимался воспитанием сына.

"Отец меня не воспитывал. Я имею в виду воспитание в том смысле слова, чтобы ругать, критиковать. Папа давал мне свободу", — рассказал актёр в интервью "АиФ".

Михаил Ефремов тоже не занимался своими детьми. Эту задачу он переложил на матерей.

"Я своих детей тоже не воспитываю. Я вообще твёрдо уверен в том, что воспитанием ребёнка должны заниматься матери. А отцы должны заниматься делом", — заявил он.

Напомним, у Михаила Ефремова шестеро детей: актёр Никита Ефремов, Николай Ефремов, дочери Анна-Мария, Вера, Надежда и сын Борис.

Михаил Ефремов вышел на свободу в марте 2025 года по УДО. Его признали виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого скончался водитель автомобиля.

Ранее мы писали о том, что Роза Сябитова призвала бабушек не вмешиваться в воспитание внуков.

Автор:
Александр Асташкин
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