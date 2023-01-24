Роза Сябитова

Ведущая не раз ложилась под нож хирурга.
Главная сваха страны честно во всем призналась.
Артистка не понаслышке знает секрет.
Знаменитость развеяла популярный миф.
Телесвахе опыта не занимать.
Главной свахе страны уже нашли замену.
Телесваха находится в опасных условиях.
Телезвезда поделилась приятной неожиданностью с поклонниками.
Будущей звезде пришлось самой поднимать наследников.
Артистка проявляет недюжинную силу воли.
Известный блогер заступилась за обруганную телесвахой актрису.
Новоиспеченная бабушка активна как никогда.
Популярное шоу выходит на Первом канале с 2007 года.
Телесваха с головой погрузилась в воспитание внучки.
Соведущая шоу «Давай поженимся!» похвасталась тем, как повезло ее дочери с мужем.
Появление «бесприданницы» в «Голосе 60+» озадачило телезрителей.
Главная сваха страны с головой погрузилась в заботу о внучке.
Но подработки сотрудники шоу на всякий случай подыскивают.
Многие популярные программы успели отснять новые выпуски на четыре месяца вперед.
Главная сваха страны призналась, что находится в расслабленном состоянии.