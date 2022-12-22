Михаил Ефремов

Неожиданный подарок заключенному актеру перед Новым годом.
Жизнь актера разделилась на «до» и «после».
Артисту явно не бывает скучно.
Она замужем за именитым режиссером.
Артист свыкся с жизнью в исправительном учреждении.
Пока артист не работает, его статус только тянет из него деньги.
Наследница актера сначала решила поступать на общих основаниях, но не прошла по конкурсу.
Сам актер по понятным причинам дышать свежим прибалтийским воздухом пока не может.
Артист продолжает отбывать срок в колонии.
Известный своей любовью к горячительному актер был буен и невоздержан в подпитии.
Юрист рассказал, что для этого должны быть соблюдены некоторые условия.
О шансах актера на освобождение рассказал его адвокат.
Актер учится справляться с жизненными неурядицами.
Известный актер рассказал, что два года назад пережил сильнейший шок.
Правозащитник возмущен распространяющимися фейками о своем подзащитном.
Когда-то Ксения Качалина была подававшей надежды актрисой.
Пара воспитывает троих детей.
В ближайшее время Верховный суд РФ должен рассмотреть жалобу его защиты.
Михаил звонит Анастасии раз в неделю.
Актер фильма «Легенда №17» считает, что его коллега «уже достаточно наказан»