Почему Ефремов не вернулся в «Современник»: теперь работает с Михалковым, который его распекал

После выхода по УДО Михаил Ефремов вернулся к театру. Но не к тому, что ждали зрители. Вместо «Современника», с которым его связывали 30 лет жизни, актёр неожиданно пошёл в команду Никиты Михалкова.

Теперь он репетирует два спектакля в «Мастерской „12“» и готовится выйти на сцену — не как прежний герой, а с новым, более пронзительным образом.

Почему не «Современник»? Официально там говорили: «планов на сотрудничество нет». Хотя раньше коллеги по труппе говорили — ждут его «домой».

Но театр уже давно не тот. После смерти Галины Волчек у руля оказался Владимир Машков, команда изменилась, актёров стало почти вдвое больше — после слияния с «Табакеркой». Подобраться к роли теперь стало труднее даже для своих.

Ефремов в театре Волчек был почти неприкасаемым. Его прощали за пьянку на гастролях и срывы — он был частью самого сердца «Современника». И Волчек когда-то всерьёз думала сделать его преемником.

Но он тогда снимался, не хотел административной ответственности. Шанс упущен. И теперь, после отсидки, вернуться в этот театр — всё равно что войти в ту же реку. Но уже без берега.

А у Михалкова — новая сцена, новая роль, и, как говорят, — искренний жест поддержки. В спектакле «Без свидетелей» (основанном на его же фильме) Ефремов играет пожилого, пьющего героя.

Для него — почти автопортрет. И, может быть, шанс не просто вернуться на сцену, а заново заявить о себе. Только уже в другом театре. И, возможно, в другой жизни.