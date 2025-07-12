Пчелы на сахаре: половина меда в магазинах оказалась подделкой

Какие торговые сети убрали фальшивый мед с полок и чего ждать потребителям?

Роскачество выявило в 10 из 20 исследуемых марках меда признаки фальсификации и несоответствие заявленным характеристикам.

"Продукция остальных 10 ТМ содержит признаки фальсификации или не соответствует заявленным характеристикам”, — сообщают в Роскачестве.

Основные проблемы: сахарный сироп и незрелый мед

В Роскачестве отметили, что основная проблема, как и прежде, фальсификация сахарными сиропами.

В меде пяти торговых марок выявлено несоответствие соотношения фруктозы и глюкозы.

Кроме этого, в трех образцах уровень пролина был значительно ниже нормы, что может говорить о признаках незрелости или фальсификации.

Лидеры и аутсайдеры: список брендов

Лидерами исследования стала продукция брендов “Ашан”, “Берестов А. С.”, “Лента”, “Маркет Перекресток”, “Медовая долина”, “Медовый день”, “Наша Сибирь”, “Самокат”, Premium club.

Наиболее серьезные и множественные нарушения выявлены в продукции “О’кей”.

Реакция ведомств: предостережения и проверки

Роспотребнадзор направил предостережения о недопустимости нарушения требований в адрес изготовителя продукции “ВкусВилл” и “О’кей”.

Россельхознадзор сообщил Роскачеству об установленных нарушениях и принятых мерах в отношении ООО “Медовый дом” и ИП Бондаренко Н.В.

Реакция производителей и сетей: отзыв продукции

Производители оперативно отреагировали на результаты проверки: изготовитель меда “Вкусвилл” заявил о намерении строго соблюдать требования по маркировке, ООО “Медовый дом” инициировал внутренние расследования, ИП Бондаренко начал отзыв продукции из сети.

Среди торговых сетей “О’Кей” снял с продажи, списал и утилизировал мед своей торговой марки, “Лента” вывела из ассортимента “Дедушкин Улей”, “Перекресток” снял с реализации свою ТМ “Маркет.Перекресток” и заблокировал новые заказы.

Показатель / Факт Значение / Описание Общее количество исследованных торговых марок 20 Торговые марки, соответствующие обязательным требованиям 10 Торговые марки с признаками фальсификации или несоответствия 10 Основная проблема Фальсификация сахарными сиропами Торговые марки с нарушениями по соотношению фруктозы и глюкозы 5 (3 вида «Медовый край», 2 вида «О’кей») Образцы с низким уровнем пролина 3 (мед «Иванова Пасека», 2 вида «О’кей») Торговые марки с несоответствием по диастазе 4 («Вкусвилл», «Тимоша», «О’кей», «Маркет Перекресток») Торговые марки с несоответствием фактического сорта меда 5 («Вкусвилл», «Тимоша», «Маркет Перекресток», «Дедушкин улей», «Медовый край») Улучшение по сравнению с 2024 годом: — нарушения по соотношению сахаров Снизились с 9 до 5 торговых марок — нарушения по уровню пролина Снизились с 6 до 3 торговых марок — нарушения по ботаническому происхождению Снизились с 11 до 5 торговых марок Лидеры по качеству продукции «Ашан» (гречишный), «Берестов А.С.» (полифлорный), «Лента» (гречишный), «Маркет Перекресток» (цветочный горный), «Медовая долина» (липовый), «Медовый день» (цветочный), «Наша Сибирь» («Таежный дар», «Горный»), «Самокат» (гречишный), Premium club (горный) Торговая марка с наибольшими нарушениями «О’кей» (липовый и гречишный) Реакция контролирующих органов Предостережения Роспотребнадзора в адрес производителей «ВкусВилл» и ИП Бондаренко Н.В. («О’кей») Тенденция доли фальсификата на рынке Снижение на 40% по сравнению с предыдущей проверкой (с 75% до 43% во втором полугодии 2024 года) Меры торговых сетей и производителей Вывод продукции с нарушениями, проведение расследований, блокировка заказов, сотрудничество с Роскачеством

При выборе меда в магазине стоит обращать внимание на результаты исследований Роскачества и выбирать проверенные бренды.