Пчелы на сахаре: половина меда в магазинах оказалась подделкой

Роскачество выявило в 10 из 20 исследуемых марках меда признаки фальсификации и несоответствие заявленным характеристикам.
"Продукция остальных 10 ТМ содержит признаки фальсификации или не соответствует заявленным характеристикам”, — сообщают в Роскачестве.
Основные проблемы: сахарный сироп и незрелый мед
В Роскачестве отметили, что основная проблема, как и прежде, фальсификация сахарными сиропами.
В меде пяти торговых марок выявлено несоответствие соотношения фруктозы и глюкозы.
Кроме этого, в трех образцах уровень пролина был значительно ниже нормы, что может говорить о признаках незрелости или фальсификации.
Лидеры и аутсайдеры: список брендов
Лидерами исследования стала продукция брендов “Ашан”, “Берестов А. С.”, “Лента”, “Маркет Перекресток”, “Медовая долина”, “Медовый день”, “Наша Сибирь”, “Самокат”, Premium club.
Наиболее серьезные и множественные нарушения выявлены в продукции “О’кей”.
Реакция ведомств: предостережения и проверки
Роспотребнадзор направил предостережения о недопустимости нарушения требований в адрес изготовителя продукции “ВкусВилл” и “О’кей”.
Россельхознадзор сообщил Роскачеству об установленных нарушениях и принятых мерах в отношении ООО “Медовый дом” и ИП Бондаренко Н.В.
Реакция производителей и сетей: отзыв продукции
Производители оперативно отреагировали на результаты проверки: изготовитель меда “Вкусвилл” заявил о намерении строго соблюдать требования по маркировке, ООО “Медовый дом” инициировал внутренние расследования, ИП Бондаренко начал отзыв продукции из сети.
Среди торговых сетей “О’Кей” снял с продажи, списал и утилизировал мед своей торговой марки, “Лента” вывела из ассортимента “Дедушкин Улей”, “Перекресток” снял с реализации свою ТМ “Маркет.Перекресток” и заблокировал новые заказы.
|Показатель / Факт
|Значение / Описание
|Общее количество исследованных торговых марок
|20
|Торговые марки, соответствующие обязательным требованиям
|10
|Торговые марки с признаками фальсификации или несоответствия
|10
|Основная проблема
|Фальсификация сахарными сиропами
|Торговые марки с нарушениями по соотношению фруктозы и глюкозы
|5 (3 вида «Медовый край», 2 вида «О’кей»)
|Образцы с низким уровнем пролина
|3 (мед «Иванова Пасека», 2 вида «О’кей»)
|Торговые марки с несоответствием по диастазе
|4 («Вкусвилл», «Тимоша», «О’кей», «Маркет Перекресток»)
|Торговые марки с несоответствием фактического сорта меда
|5 («Вкусвилл», «Тимоша», «Маркет Перекресток», «Дедушкин улей», «Медовый край»)
|Улучшение по сравнению с 2024 годом:
|— нарушения по соотношению сахаров
|Снизились с 9 до 5 торговых марок
|— нарушения по уровню пролина
|Снизились с 6 до 3 торговых марок
|— нарушения по ботаническому происхождению
|Снизились с 11 до 5 торговых марок
|Лидеры по качеству продукции
|«Ашан» (гречишный), «Берестов А.С.» (полифлорный), «Лента» (гречишный), «Маркет Перекресток» (цветочный горный), «Медовая долина» (липовый), «Медовый день» (цветочный), «Наша Сибирь» («Таежный дар», «Горный»), «Самокат» (гречишный), Premium club (горный)
|Торговая марка с наибольшими нарушениями
|«О’кей» (липовый и гречишный)
|Реакция контролирующих органов
|Предостережения Роспотребнадзора в адрес производителей «ВкусВилл» и ИП Бондаренко Н.В. («О’кей»)
|Тенденция доли фальсификата на рынке
|Снижение на 40% по сравнению с предыдущей проверкой (с 75% до 43% во втором полугодии 2024 года)
|Меры торговых сетей и производителей
|Вывод продукции с нарушениями, проведение расследований, блокировка заказов, сотрудничество с Роскачеством
При выборе меда в магазине стоит обращать внимание на результаты исследований Роскачества и выбирать проверенные бренды.