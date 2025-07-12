Хватит класть банальный хрен и укроп: необычный рецепт засоленных огурцов от шеф-повара

Если вы думали, что маринованные огурцы — это просто скучная застольная закуска, то вы не встречали шефа Ивана Кудряшова.

В разговоре с «Городовым» повар раскрыл рецепт, от которого слюнки текут: хрустящие огурцы в душистом томатном маринаде, с хреном и смородиной.

Секрет прост: крупные огурцы, которые обычно никто не берёт на маринад, Кудряшов нарезает слайсами толщиной 5–8 мм — «на разик закусить». К ним — классика жанра: лист хрена, листья смородины, чеснок, укроп. Без этих добавок никуда, но они тут не главные.

Ошпариваем, воду не выливаем — пойдёт в дело. А дело — это томатная заливка, приготовленная из свежих помидоров, сахара, соли и чеснока. Всё это тушится без масла (с добавлением кипятка), но если душа просит — немного подсолнечного можно добавить.

Когда заливка готова, всё заливается в банки — густая, пахнущая летом и чем-то домашним. Получается закуска с характером: кисло-сладкая, пряная, острая. А если хочется оригинальности — томаты легко заменить на красную смородину. Только процедите, чтобы не хрустело на зубах.

Ингредиенты:

Огурцы крупные — по вкусу (режем толстыми кружками по 5–8 мм)

— по вкусу (режем толстыми кружками по 5–8 мм) Томаты — 1 кг

— 1 кг Укроп свежий — 20 г

— 20 г Чеснок — 15 г (примерно полголовки)

— 15 г (примерно полголовки) Лист хрена — 1 шт.

— 1 шт. Листья чёрной смородины — 10–12 шт.

— 10–12 шт. Соль — 30 г

— 30 г Сахар — 40 г

— 40 г Уксус 9% — 50 мл (или яблочный — 70 мл)

— 50 мл (или яблочный — 70 мл) (По желанию) Растительное масло — 50–100 мл

Итог? Банка, которую придется прятать от домочадцев. Ведь есть риск, что все огурчики съедят за раз.