«На помощь приходят трубочки»: как не перегреться в жару и не получить солнечный удар

Летом солнце греет особенно активно, поэтому важно не перегреваться, чтобы не было проблем со здоровьем.

Жара — это не только повод достать шорты и мороженое, но и реальная угроза для здоровья, особенно если не знать, как с ней правильно обращаться.

Разбираемся вместе с экспертом, как уберечь организм от перегрева, и чем он опасен.

Что такое тепловой удар и почему он опасен?

Тепловой удар — это когда организм перегревается настолько, что теряет способность охлаждаться. Температура тела может подняться выше 40 градусов, и это уже не шутки. В таком состоянии страдает центральная нервная система, сердце и другие важные органы.

Если вовремя не помочь, последствия могут быть очень серьезными — от потери сознания до необратимых повреждений мозга.

Особенно уязвимы в жару: пожилые люди; маленькие дети; люди с хроническими заболеваниями и те, кто много двигается или работает на солнце.

Что делать?

Маршинцева Юлия Терапевт, кардиолог Терапевт Юлия Маршинцева в разговоре с «Городовым» посоветовала читателям больше пить воды, носить головной убор и не стоять под прямыми солнечными лучами больше 40 мин.

Однако стоит учитывать, что нельзя пить очень холодную воду. Об этом нашему порталу рассказал врач-стоматолог, имплантолог, основатель стоматологической клиники Вероника Юрьевна Мелехова.

«Нельзя кусать мороженое. Если высокая температура на улице, в полости рта тоже 36 и 6, когда мы кусаем мороженое, происходит перепад температур, из-за этого могут образовываться микротрещины в эмали. Потом зубы становятся более чувствительными. Плюс эти трещины они могут впитывать в себя большее количество элементов, которые невозможно вычистить. Они выходят в лучшем случае при отбеливании, и то не всегда. Также не рекомендую пить ледяные напитки в жару, это тоже связано с перепадами температур, и микротрещинами в эмали. Но здесь нам на помощь приходят трубочки, потому что их помощью холодный напиток попадает на язык. Но и тут нужно быть осторожнее, чтобы не заболело горло», — говорит эксперт.

Жара — это не только дискомфорт, но и серьезный риск для здоровья. Главное — пейте теплую воду, одевайтесь правильно, избегайте солнца в пиковые часы и не забывайте про головной убор.