Побеги из «Крестов»: кто пытался вырваться из самой неприступной тюрьмы Петербурга

Тюрьма «Кресты» в Санкт-Петербурге — это не просто здание с суровыми стенами, а настоящая легенда, вокруг которой за почти 140 лет сложилось множество историй, в том числе и про побеги.

Несмотря на то, что «Кресты» считались одной из самых надежных тюрем России, попытки сбежать из нее случались — и не всегда они были безнадежными.

Первый громкий побег — Ленька Пантелеев, 1922 год

Самый известный и первый крупный побег произошел еще в 1922 году. Тогда налетчик Ленька Пантелеев вместе с несколькими сообщниками воспользовался помощью одного из надзирателей.

Они пробрались из камеры, вскарабкались на стену, используя наваленные дрова, а потом спустились по веревкам из одеял. Казалось бы, свобода в кармане!

Но Пантелеев продержался на воле всего несколько месяцев — его поймали и убили при задержании.

Побег через стену — Волков, 1946 год

Следующий известный случай случился спустя 24 года. Заключенный Волков месяцами подготавливал лазейку в стене камеры.

Ночью он выбрался через этот ход, но по дороге столкнулся с сотрудником тюрьмы и был пойман. Побег не удался, но сам факт, что удалось прорубить дыру в стене, говорит о том, что даже в «Крестах» были слабые места.

Пытались и с поддельными документами, и с переодеваниями

В 1980-х и 90-х годах заключенные пытались использовать более изощренные методы — подделывали удостоверения, переодевались в форму сотрудников, даже делали «оружие» из хлеба.

Например, в 1984 году двое заключенных изготовили поддельные документы из журналов и личных дел, прошли охрану, но один из них сдал подельника.

Самые драматичные события — начало 90-х

В начале 90-х «Кресты» потрясли две попытки побега, которые обернулись настоящими драмами.

В 1991 году известный вор-рецидивист Сергей Мадуев, прозванный «Червонец», пытался сбежать с пистолетом, который ему передала следователь Наталья Воронцова.

В ходе побега он тяжело ранил майора охраны, но все равно был пойман. Мадуев пытался бежать еще дважды — однажды даже с пистолетом, слепленным из хлеба. В итоге его приговорили к пожизненному заключению.

А 23 февраля 1992 года произошел самый масштабный и кровавый бунт в истории «Крестов». Его возглавил вор-рецидивист Юрий Перепелкин, который собрал команду из семи заключенных, пишет Горбилет.

Они захватили в заложники двух контролеров, требовали оружие, машину и самолет, чтобы улететь за границу. Перепелкин и его сообщники пытались прорваться на смотровую вышку, но охрана вовремя среагировала.

Спецназ штурмовал здание — в перестрелке трое беглецов были убиты, один заложник погиб от ран, нанесенных Перепелкиным. Сам глава бунта получил пожизненный срок.

Почему побеги из «Крестов» были такими редкими?

Тюрьма была построена в конце XIX века с продуманной архитектурой — два корпуса в форме крестов, отсюда и название.

В советское время «Кресты» превратились в огромный следственный изолятор с тысячами заключенных, где камеры были плотно забиты, а охрана — очень строгая.

К тому же, в «Крестах» ходили легенды о таинственных подземных ходах, призраках и необъяснимых явлениях, что добавляло атмосферы мистики и страха.

Многие заключенные боялись даже оставаться в одиночестве в некоторых камерах.

За почти 140 лет здесь произошло всего несколько известных побегов, каждый из которых стал маленькой легендой.

Сегодня «Кресты» уже не функционируют как тюрьма. Здание выкупили и намерены превратить бывший изолятор в общественное пространство с гостиницей, ресторанами и музеем.