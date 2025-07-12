«Можно доиграться»: опасен ли для здоровья сыр с плесенью

Сыр с плесенью — это такой особенный продукт, который вызывает у многих и восхищение, и опасения одновременно.

Разбираемся, полезен ли он и чем может навредить.

Что такое сыр с плесенью и как его делают?

В отличие от обычных сыров, в сырах с плесенью специально выращивают грибки рода Penicillium — голубую (roqueforti) или белую (candidum).

Эти грибки вводят в сырную массу, прокалывая ее иглой, чтобы плесень могла развиваться внутри и создавать характерные прожилки и вкус.

Процесс длится недели, иногда месяцы, и требует точного контроля, чтобы не допустить развитие вредных бактерий.

Польза сыров с плесенью

Считается, что такой продукт содержит витамины и минералы. Сыры с плесенью богаты кальцием, фосфором, цинком и витаминами групп B, A, D, E, K. Кроме того, они очень питательны.

Миколог, биолог Михаил Вишневский рассказал «Городовому», какая же угроза может храниться в таком деликатесе.

«Те виды пенициллинов плесневых грибов, которые живут в плесневых сырах и делают их зелеными, голубыми и прочими, к счастью, не выделяют токсины, микротоксины. Другие плесени — это просто какая-то опасная история. И если был обычный сыр, а потом заплесневел, такие лучше сразу выбрасывать. А те плесневые сыры, которые подготовлены профильной плесенью, их нужно употреблять в небольших количествах, разумно, как деликатесы, ничего страшного тогда не произойдет. Но если их есть день за днем, в больших количествах, то даже ничтожное количество микротоксинов, которые, согласно современным исследованиям, все-таки в этих продуктах присутствуют, могут спровоцировать кумулятивные эффекты, и можно доиграться до рака печени. И, соответственно, злоупотреблять не стоит, а понемножку, иногда — нормально», — объясняет эксперт.

Сыр с плесенью — это деликатес. Главное — соблюдать меру и выбирать качественный сыр. Тогда этот необычный продукт может стать вкусным и полезным дополнением к вашему рациону, а не источником проблем.