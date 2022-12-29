Смерть трехкратного чемпиона мира подтвердил его агент.
Больше не уникален.
Спортсменка поделилась важным событием.
Фигурист заговорил откровенно.
Спортсмен рассказал всю правду 20-летней давности.
Фигуристка сделала осознанный выбор.
Решение вполне ожидаемо.
17-летняя фигуристка пока еще не пришла в себя после Олимпиады.
В четверг, 2 марта, в Казани завершилась встреча «Ак Барс» с омским «Авангардом» в рамках первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Омичам удалось урвать победу на последних минутах овертайма со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0), сообщает «Чемпионат».
Сборная Швейцарии обыграла россиян в матче группового этапа по керлингу среди мужских команд на Олимпийских играх в Пекине со счетом 3:6. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».