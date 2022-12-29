Все новости / Спорт

Спорт

Александра Трусова Фигурное катание
Спорт
Казанский «Ак Барс» проиграл дома омскому «Авангарду со счётом 1:2
В четверг, 2 марта, в Казани завершилась встреча «Ак Барс» с омским «Авангардом» в рамках первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Омичам удалось урвать победу на последних минутах овертайма со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0), сообщает «Чемпионат».
03 мар 2022 14:39
Эксклюзив
Последние новости
Без химчистки и стирки: засаленные пятна с пуховика улетучатся от капли этого раствора Общество
Легче и нежнее облака: этот десерт из трех продуктов готовится всего 15 минут Общество
Заменит и плойку, и бигуди: дуршлагу нашлось неожиданное применение Общество
Урожай попрет как на дрожжах: удобрение есть в каждом доме и не стоит ни копейки Общество
Эту колкую фразу из «Анны Карениной» должна уяснить каждая: знайте себе цену Шоу-бизнес
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес
Архив