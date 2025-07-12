Загадки петербургских адресов: почему есть улица 2-й Луч и кто такой Бармалей

Петербург — город, где каждая улица хранит свою историю. Но иногда названия их названия кажутся настолько странными или загадочными, что хочется разобраться, откуда они взялись и что за ними стоит.
Прогуляемся по самым необычным адресам Северной столицы и узнаем, почему они так называются.
2-й Луч — улица из проекта «Стеклянный городок»
Название звучит загадочно. Есть легенда, которая гласит, что оно связано с амбициозным проектом конца XIX века — «Стеклянным городком».
Там улицы планировалось назвать «лучами»: 1-й, 2-й, 3-й и так далее, словно лучи света. Из всего этого сохранился только 2-й Луч, который теперь выглядит как напоминание о несбывшихся планах.
Бармалеева улица — история с несколькими версиями
Это одна из самых загадочных улиц. По одной версии, она названа в честь купца Бармалеева, который держал здесь склады еще во времена Екатерины Великой.
По другой — в честь подполковника Степана Бармалеева или прапорщика полиции Андрея Бармалеева, живших в XVIII веке, пишет Петербург Центр.
Есть даже версия, что название произошло от искаженной английской фамилии Бромлей.
Интересно, что именно с этой улицей связан образ разбойника Бармалея из сказок Корнея Чуковского, который вдохновлялся реальными историями и местными легендами.
Гуммолосаровская улица — «пьяный остров» по-фински
Название этой улицы — не выдумка, а заимствование из финского языка. «Гуммолосары» — это была деревня на территории современного Пушкина.
В переводе с финского это примерно «пьяный остров», что связано с тем, что там располагалось много питейных заведений. Вот так топоним рассказывает о жизни района много лет назад.
Переулок Газа — не про газ, а про человека
Если вы подумали, что здесь когда-то был газовый завод или что-то связанное с газом, то ошиблись. Переулок назван в честь революционера Ивана Ивановича Газы.
Так что за названием стоит личность, а не вещество.
Фильтровское шоссе — дорога к очистке
Название шоссе связано с первой в России биологической очистной станцией, построенной в 1930-х годах. Так что здесь все очень практично — дорога ведет к месту, где фильтровали и очищали воду.
Улица Джона Рида — американец в Петербурге
Джон Рид — американский журналист и писатель, который прославился книгой об Октябрьской революции. В СССР его считали героем, поэтому в Петербурге появилась улица с его именем.
Сердобольская улица — финская история
Улица названа в честь города Сердоболь (ныне Сортавала), который раньше принадлежал Финляндии. После ряда исторических изменений топонимы в регионе менялись, но это название сохранилось.
В целом, Петербург — город с богатой историей, и его улицы — словно страницы книги, где каждая строчка рассказывает о людях, событиях и даже курьезах прошлого.
Иногда названия кажутся странными, но если копнуть глубже, то за ними открывается целый мир историй, который делает прогулку по городу еще интереснее.