Загадки петербургских адресов: почему есть улица 2-й Луч и кто такой Бармалей

В Петербурге много улиц с необычными названиями и каждая из них имеет свою историю.

Петербург — город, где каждая улица хранит свою историю. Но иногда названия их названия кажутся настолько странными или загадочными, что хочется разобраться, откуда они взялись и что за ними стоит.

Прогуляемся по самым необычным адресам Северной столицы и узнаем, почему они так называются.

2-й Луч — улица из проекта «Стеклянный городок»

Название звучит загадочно. Есть легенда, которая гласит, что оно связано с амбициозным проектом конца XIX века — «Стеклянным городком».

Там улицы планировалось назвать «лучами»: 1-й, 2-й, 3-й и так далее, словно лучи света. Из всего этого сохранился только 2-й Луч, который теперь выглядит как напоминание о несбывшихся планах.

Бармалеева улица — история с несколькими версиями

Это одна из самых загадочных улиц. По одной версии, она названа в честь купца Бармалеева, который держал здесь склады еще во времена Екатерины Великой.

По другой — в честь подполковника Степана Бармалеева или прапорщика полиции Андрея Бармалеева, живших в XVIII веке, пишет Петербург Центр.

Есть даже версия, что название произошло от искаженной английской фамилии Бромлей.

Интересно, что именно с этой улицей связан образ разбойника Бармалея из сказок Корнея Чуковского, который вдохновлялся реальными историями и местными легендами.

Гуммолосаровская улица — «пьяный остров» по-фински

Название этой улицы — не выдумка, а заимствование из финского языка. «Гуммолосары» — это была деревня на территории современного Пушкина.

В переводе с финского это примерно «пьяный остров», что связано с тем, что там располагалось много питейных заведений. Вот так топоним рассказывает о жизни района много лет назад.

Переулок Газа — не про газ, а про человека

Если вы подумали, что здесь когда-то был газовый завод или что-то связанное с газом, то ошиблись. Переулок назван в честь революционера Ивана Ивановича Газы.

Так что за названием стоит личность, а не вещество.

Фильтровское шоссе — дорога к очистке

Название шоссе связано с первой в России биологической очистной станцией, построенной в 1930-х годах. Так что здесь все очень практично — дорога ведет к месту, где фильтровали и очищали воду.

Улица Джона Рида — американец в Петербурге

Джон Рид — американский журналист и писатель, который прославился книгой об Октябрьской революции. В СССР его считали героем, поэтому в Петербурге появилась улица с его именем.

Сердобольская улица — финская история

Улица названа в честь города Сердоболь (ныне Сортавала), который раньше принадлежал Финляндии. После ряда исторических изменений топонимы в регионе менялись, но это название сохранилось.

В целом, Петербург — город с богатой историей, и его улицы — словно страницы книги, где каждая строчка рассказывает о людях, событиях и даже курьезах прошлого.

Иногда названия кажутся странными, но если копнуть глубже, то за ними открывается целый мир историй, который делает прогулку по городу еще интереснее.