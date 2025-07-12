Закрытый мир: как Пушкин учился в Царскосельском лицее

Именно там великий поэт нашел своих верных друзей.

Царскосельский лицей — это место, где рождались звезды российской государственности, жила настоящая дружба и где один юный гений оттачивал свой поэтический дар.

Уникальное учебное заведение оставило огромный след в истории России и жизни Александра Сергеевича Пушкина.

От императриц к лицеистам: как все начиналось

История этого места началась задолго до Пушкина. Еще в начале XVIII века в Царском Селе хозяйничали императрицы – Екатерина I, Елизавета Петровна, и, конечно, Екатерина II.

Именно они строили и перестраивали Екатерининский дворец, который мы знаем сегодня. Рядом с дворцом был флигель, который изначально предназначался для дочерей Павла I, гостивших у бабушки, Екатерины II.

А потом, представьте, этот флигель переделали под учебное заведение – будущий Лицей.

Император Александр I, вдохновленный идеями реформ в 1810 году подписал указ о создании совершенно нового типа учебного заведения – привилегированного лицея для детей дворян.

Цель была амбициозная: подготовить высших чиновников, государственных деятелей и даже помощников самого императора.

И вот, 19 октября 1811 года, состоялось торжественное открытие Лицея. Этот день, кстати, потом стал традиционным для встреч выпускников, которые называли его «Днем лицея», сообщает Российское историческое общество.

«Шесть лет и 22 дисциплины»: жизнь лицеиста

Лицей был не просто школой, а настоящим закрытым миром. Представьте: никаких поездок домой на выходные или каникулы. Лицеисты жили прямо там, в общежитии, и у каждого была своя комната.

Распорядок дня был строгим: подъем, молитва, уроки, прогулки, занятия спортом, домашние задания, и отбой ровно в десять вечера.

Учились лицеисты шесть лет. Учебная программа, разработанная Михаилом Сперанским, была очень насыщенной и гуманитарно-юридической.

Всего было около 22 дисциплин, которые делились на пять категорий: от нравственных и исторических до словесных, физических, математических, а также изящных искусств и гимнастики.

Лицей приравнивался к университетам, что говорило о высоком уровне образования.

Интересно, что классы располагались так, что лучшие ученики сидели ближе к учителю. Пушкин, например, не блистал в точных науках – алгебра и геометрия давались ему с трудом.

Зато в словесности и других гуманитарных предметах он был просто звездой. Оценки ставились по необычной системе: 1 означало «отлично», а 4 – «неудовлетворительно».

Звездный выпуск и «святое братство»

Лицей, конечно, прославил Александр Сергеевич Пушкин. Он провел здесь шесть лет – с 1811 по 1817 год. Именно в Лицее он начал писать стихи, а в 1815 году, на публичном экзамене, прочел своё стихотворение «Воспоминания в Царском Селе».

Но Пушкин был не единственным ярким выпускником. Первый набор лицеистов, который потом назовут «пушкинским», вообще оказался очень сильным. Среди них были такие известные личности, как:

Антон Дельвиг – поэт, близкий друг Пушкина.

Вильгельм Кюхельбекер – еще один поэт, ставший декабристом.

Александр Горчаков – будущий выдающийся дипломат и канцлер Российской империи.

Федор Матюшкин – адмирал и историограф русского флота.

Иван Пущин – будущий декабрист, оставивший ценные воспоминания о Пушкине и Лицее.

Эти люди стали настоящими друзьями, создав то самое «святое братство», о котором писал Пушкин: «Друзья мои, прекрасен наш союз!»

Лицей сегодня: музей и возрождение

Царскосельский лицей просуществовал до 1843 года. За это время он выпустил 12 классов, около 280 лицеистов. Потом он был перенесен в Санкт-Петербург и переименован в Александровский лицей.

Сегодня здание бывшего Императорского Царскосельского Лицея – это музей-памятник. Здесь можно увидеть, как жили и учились лицеисты первого выпуска.

Музей воссоздал прежние интерьеры: Большой Актовый зал, Газетную комнату, Библиотеку с подлинными книгами, учебные классы и спальни воспитанников. Это невероятная возможность прикоснуться к истории.