«Найти это будет сложно»: что туристы чаще всего забывают в поездке, а потом жалеют

Кажется, всё сложили: купальник, шлёпанцы, кепку… А потом — бац! — и в горах нечем мазаться от солнца, а в кафе не расплатиться.

Наталья Ансталь, учредитель туристической компании, рассказала «Городовому», какие вещи путешественники чаще всего забывают взять с собой в отпуск, а потом в панике ищут на месте. Особенно если маршрут лежит по формуле «горы + море».

1. Документы и наличка

Не звучит как лайфхак, но именно паспорта и деньги остаются в зоне риска. Многие рассчитывают на банковские карты, но в небольших курортных локациях терминалы нередко не работают. Наличные — это не запасной, а основной вариант оплаты.

2. Солнцезащитный крем (даже в горы!)

На пляже про SPF ещё вспоминают, а вот в горных районах — редко. А зря: ультрафиолет выше, чем у моря, и обгореть можно за пару часов. Кожа, как напомнила эксперт, потом не простит.

3. Одежда по назначению

Платье в пайетках вряд ли понадобится на перевале, а в трекинговых ботинках неудобно в ресторане. Оптимальный набор — спортивная одежда и один нарядный вариант на вечер.

4. Зарядки и переходники

Телефон умер — и всё, навигатор, билеты, фотографии канули в лету. В отдалённых зонах найти подходящий кабель или адаптер может быть невозможно. Лучше собрать комплект заранее.

Наталья Ансталь Туризм «Если мы что-то не взяли, то неважно, где мы находимся, найти это будет сложно».

Ансталь добавила: в её агентстве составляют для клиентов специальные списки вещей под каждое направление — и по статистике, те, кто им следует, гораздо реже сталкиваются с форс-мажорами в отпуске.